Латвія оголошувала тривогу та піднімала винищувачі через ворожий БпЛА

На кордонах Північноатлантичного альянсу порушення повітряного простору відбулося зранку

У неділю вранці, 17 травня, у п’яти прикордонних краях Латвії оголошували екстрене попередження про загрозу з повітря. Причиною занепокоєння військового командування став невідомий безпілотний літальний апарат, який незаконно перетнув державний кордон країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Повітряна тривога розгорталася поетапно у ранкові години. Перше сповіщення від Національних збройних сил надійшло щодо можливої повітряної загрози у трьох південно-східних краях Латвії, які безпосередньо межують із територією Республіки Білорусь. Приблизно за 15 хвилин аналогічне попередження було розширене ще на два північно-східні краї, розташовані вздовж кордону з Російською Федерацією.

Військові уважно відстежували траєкторію польоту об'єкта та згодом почали давати відбої небезпеки. Спочатку, невдовзі після 07:00, обмеження зняли у районах, що межують із Білоруссю. Близько 08:00 безпековий режим скасували і у двох краях на російському прикордонні. Згодом у НЗС підтвердили факт інциденту: один розвідувальний або ударний безпілотний літальний апарат дійсно увійшов у суверенний повітряний простір Латвії, заглибився на певну відстань, а невдовзі залишив його межі.

Для перехоплення та ідентифікації повітряної цілі командування негайно залучило чергові винищувачі зі складу місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії («Baltic Air Policing»). Оборонне відомство Латвії наголосило, що спільно із союзниками по Блоку здійснює безперервний цілодобовий моніторинг неба задля миттєвого реагування на будь-які потенційні провокації.

«Разом із союзниками по НАТО ми постійно контролюємо повітряний простір країни для оперативного реагування на потенційні загрози», – зазначили у пресслужбі НЗС.

Нагадаємо, безпілотники вночі завдали масованих ударів по Підмосков'ї та тимчасово окупованому Криму. У Зеленограді загорівся технопарк «Елма» – серце російського мікроелектронного кластера, де розташований і стратегічний завод «Ангстрем». Крім того, під атакою були військові аеродроми «Кача» й «Бельбек» під Севастополем.