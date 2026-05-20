Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор

Москва та Пекін розширюють торгівлю після західних санкцій

Росія та Китай домовилися про будівництво нової залізничної лінії через спільний кордон для розширення вантажного сполучення між країнами. Відповідну угоду погодили під час зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Росія та Китай розширюють транспортне сполучення

Угоду підписали у Пекіні під час церемонії за участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Проєкт передбачає будівництво другої залізничної лінії між російським Забайкальськом та китайською Манчьжурією у регіоні Внутрішня Монголія.

За даними Міністерства транспорту РФ, нова лінія матиме китайську стандартну колію та повинна суттєво збільшити обсяги перевезень між двома країнами.

Нова колія та збільшення вантажопотоку

У Москві очікують, що до 2030 року новий маршрут дозволить наростити пропускну спроможність на 11 млн тонн щороку або майже на 50 додаткових пар вантажних поїздів на день.

Перехід Забайкальськ – Манчьжурія зараз є найзавантаженішим залізничним пунктом на кордоні Росії та Китаю. Наразі вантажі там доводиться перевантажувати через різну ширину колії: у Росії використовується стандарт 1520 мм, а в Китаї – 1435 мм.

Росія посилює економічну залежність від Китаю

Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження західних санкцій залежність Росії від Китаю суттєво зросла. За даними Bloomberg, обсяги торгівлі між Москвою та Пекіном зросли більш ніж на 50% та перевищили $200 млрд на рік.

Через обмеження з боку Європейського Союзу Росія почала активно переорієнтовувати експорт сировини, зокрема вугілля, алюмінію та аграрної продукції, на китайський ринок.

Москва та Пекін розвивають спільні проєкти

Крім того, Москва та Пекін раніше заявляли про плани розвивати спільні інфраструктурні проєкти на Далекому Сході Росії, включно із зерновими терміналами, підприємствами з переробки продуктів та новими маршрутами постачання до Китаю.

Також під час візиту Путіна до Пекіна сторони підписали угоду про ветеринарні та санітарні вимоги для російських кормів для тварин, що може збільшити поставки цієї продукції до Китаю.

Як відомо, переговори між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним у Пекіні завершилися підписанням низки спільних документів, серед яких декларація про «багатополярний світ» та заява про зміцнення стратегічного партнерства між країнами.