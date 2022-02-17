Лавров по-хамськи відповів журналістам на запитання про Україну

Заяви Сергія Лаврова на адресу України та Заходу, як правило, є досить різкими

Керівник МЗС РФ пояснив російську позицію у звичній для себе хамській манері

Голова МЗС РФ Сергій Лавров вкотре ухилився від прямої відповіді, чи продовжить Росія ескалувати ситуацію навколо України. Заяву щодо можливого нападу він зробив під час відкриття переговорів з головою МЗС Італії Луїджі ді Майо, передає «Ехо Москви».

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що росіяни «самі вирішать, як РФ забезпечувати свою безпеку».

Щодо того, чи закінчиться ескалація навколо України 20 лютого (нова дата можливого вторгнення, озвучена західними ЗМІ), голова російського МЗС заявив, що це, нібито, залежить не від Росії.

Також Лавров у звичній для себе манері зазначив, що «ескалація навколо України розвивається лише у мізках Заходу».

Нагадаємо, Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров, коментуючи відмову Києва від переговорів із ватажками бойовиків «Л/ДНР», заявив, що глава МЗС України Дмитро Кулеба «перевершив мистецтво Йозефа Геббельса».

Також нещодавно Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».

Зазначимо, у Білому домі не бачать ознаки того, що росіяни готові відвести свої війська від кордонів України, навпаки РФ мобілізує свою країну на війну.

Раніше Росія висунула Україні нові звинувачення: знайшла на Донбасі масові поховання.

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