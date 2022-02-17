Росія мобілізує свою країну на війну – Білий дім

За останні кілька днів Росія збільшила присутність своїх військ уздовж українського кордону

У Білому домі не бачать ознаки того, що росіяни готові відвести свої війська від кордонів України, навпаки РФ мобілізує свою країну на війну. Про це заявив високопоставлений представник адміністрації Джозефа Байдена під час телефонного брифінгу, повідомляє Білий дім.

«Учора російський уряд заявив, що відводить війська від кордону з Україною. Вони привернули багато уваги до цього твердження, але тепер ми знаємо, що воно було неправдивим. Фактично, зараз ми підтвердили, що за останні кілька днів Росія збільшила присутність своїх військ уздовж українського кордону аж на 7000 військовослужбовців, деякі з них прибули лише сьогодні (16 лютого – ред.)», – йдеться у повідомленні.

«Останніми днями росіяни також заявили, що вони готові брати участь у дипломатії, як ми і наші союзники неодноразово пропонували. Але всі ознаки, які ми маємо зараз, свідчить про те, що вони мають намір лише публічно запропонувати говорити та заявляти про деескалацію, водночас секретно мобілізуючи на війну. Ми продовжуємо отримувати ознаки того, що вони в будь-який момент можуть запустити фальшивий привід для виправдання вторгнення в Україну. Цей фальшивий привід може приймати різні форми: провокація на Донбасі; заява про діяльність НАТО на суші, на морі чи в повітрі; вторгнення на територію Росії», – зазначили у Білому домі.

У Білому домі зазначили, що за останні кілька днів неправдивих заяв росіян стало більше, включаючи «повідомлення про безіменну могилу мирних жителів, нібито вбитих українськими збройними силами, заяви про те, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю, а також про те, що Захід вдається до партизанської війни, щоб вбивати місцевих жителів».

«Кожне з цих звинувачень є категорично неправдивим, і в найближчі дні слід очікувати нових неправдивих повідомлень від російських державних ЗМІ. Ми вже бачили цей сценарій: їхні попередні військові вторгнення в Україну та Грузію», – заявив високопосадовець адміністрації Байдена, ім'я якого не називається.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні.

Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ.

Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.