Лавров істерично заявив про можливу евакуацію персоналу дипмісій з України

Керівник МЗС РФ заявив про можливу евакуацію співробітників російських дипломатичних відомств з України через, нібито, дії «англосаксів»

«Ми, до речі, вже задумалися самі, може, саме «англосакси» щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників»

Росія може порадити допоміжному персоналу своїх дипломатичних представництв в Україні залишити країну «через дії англосаксонських колег». Таку заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час спільної із британською колегою Ліз Трасс прес-конференції за підсумками переговорів у Москві наводить російське видання ТАСС.

«Ми, до речі, вже задумалися самі, може, саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників? Ми подивилися на їхні дії і, мабуть, також порадимо допоміжному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому. Я не знаю, які задуми у наших англосаксонських колег», – заявив Лавров.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії.

Також минулого місяця стало відомо, що Уряд Австралії рекомендував усім громадянам країни негайно покинути територію України.

США також закликали закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

Цього тижня Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії від імені уряду закликало громадян країни, що перебувають на території України «за можливості» виїжджати з держави.

До слова, МЗС вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів.

Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік».

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