Лавров влаштував чергову істерію та порівняв Кулебу з Геббельсом

Кремль обурюється через відмову України вести переговори з бойовиками на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що глава МЗС України Дмитро Кулеба «перевершив мистецтво Йозефа Геббельса». Так він прокоментував відмову Києва від переговорів із ватажками бойовиків «Л/ДНР», повідомляє РБК.

«Це, розумієте, вже точно геть школа Геббельса або навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що на блакитному оці вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радою безпеки (ООН)...це, звичайно, становище досить комфортне для демагогів, котрі зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати Мінські домовленості», – сказав Лавров.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомило, що політичні радники лідерів «нормандського формату» можуть під час зустрічі в Парижі погодити переговори України з терористами «Л/ДНР».

Україна офіційно відкидає всі ініціативи щодо переговорів із представниками терористів, бо РФ є стороною конфлікту.

Зазначимо, сьогодні Лавров істерично заявив про можливу евакуацію персоналу дипмісій з України.

До слова, У Берліні стартувала зустріч «нормандських» радників. Глава Офісу президента Андрій Єрмак також анонсував брифінг за результатами переговорів, який відбудеться орієнтовно о 20:00 за Києвом.

Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.