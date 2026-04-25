Президент сенсації чемпіонату Італії готовий відпустити перспективного тренера в «Челсі»

Молодий фахівець колись одягав футболку «синіх»

Очільник італійського «Комо» Мірван Суварсо дав «зелене світло» на потенційний перехід керманича команди Сеска Фабрегаса в лондонський «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Англійський гранд у міжсезоння призначить нового головного тренера. Протягом нинішнього сезону керівництво «Челсі» відправило у відставку двох менеджерів – Енцо Мареску та Ліама Росеньйора. До кінця кампанії з командою працюватиме Калум Макфарлейн.

Фабрегас входить до широкого кола претендентів на вакантну посаду. Конкуренцію іспанцю нібито складуть головний тренер англійського «Ньюкасла» Едді Гау, Франческо Фаріолі з португальського «Порту», Андоні Іраола («Борнмут») і нині безробітний Філіпе Луїс.

На місток «Комо» Фабрегас зійшов перед минулим сезоном. У прем'єрній кампанії «ларіані» з молодим тренером на чолі фінішували десятими. У нинішній же скромний колектив повів боротьбу за єврокубки та до чергового туру підійшов на п'ятій сходинці.

Фабрегас футболістом провів 4,5 роки в «Челсі». На «Стемфорд Брідж» він двічі став чемпіоном Англії, виграв Кубок Англії, здобув Кубок ліги та тріумфував у Лізі Європи. Розпочав же професіональну кар'єру іспанець по сусідству – в столичному «Арсеналі».

До слова, раніше «Челсі» узгодив перший трансфер літа. Півзахисник Валентін Барко змінить французький «Страсбур» на британську столицю. Аргентинець нібито вже узгодив контракт із «синіми» на шість років.

Нагадаємо, паралельно «Челсі» накинув оком на зірку іспанської «Барселони» Жуля Кунде. У прийдешнє трансферне вікно керівництво «синіх» готове відійти від стратегії інвестиції у молодих виконавців. Англійський гранд прагне підсилити склад досвідченими футболістами.