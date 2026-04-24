«Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль» позмагаються за зірку «Тоттнема» – інсайдер

Принципові суперники прагнуть скористатися кризою столичного гранда

Оборонець лондонського «Тоттнема» Міккі ван де Вен потрапив до списку інтересів англійських «Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдер Ніколо Скіру.

Клуби зважують ідею підписання центрбека. Щоправда, «шпори» повісили на нідерландця шалений цінник – 90 млн євро. Фінансові апетити лондонців, однак, можуть зменшитися після потенційного вильоту в Чемпіоншип.

Ван де Вен захищає кольори «Тоттнема» з літа 2023 року. Тоді він уклав контракт до кінця сезону 2028/29. Раніше оборонець виступав за німецький «Вольфсбург» і рідний «Волендам» на батьківщині.

У нинішній кампанії ван де Вен провів 40 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу центрбек записав сім голів. У футболці збірної Нідерландів на цей момент він зіграв 19 матчів (один м'яч).

До слова, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.