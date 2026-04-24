Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль» позмагаються за зірку «Тоттнема» – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль» позмагаються за зірку «Тоттнема» – інсайдер
На Міккі ван де Вена зріс попит
фото: Reuters

Принципові суперники прагнуть скористатися кризою столичного гранда

Оборонець лондонського «Тоттнема» Міккі ван де Вен потрапив до списку інтересів англійських «Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдер Ніколо Скіру.

Клуби зважують ідею підписання центрбека. Щоправда, «шпори» повісили на нідерландця шалений цінник – 90 млн євро. Фінансові апетити лондонців, однак, можуть зменшитися після потенційного вильоту в Чемпіоншип.

Ван де Вен захищає кольори «Тоттнема» з літа 2023 року. Тоді він уклав контракт до кінця сезону 2028/29. Раніше оборонець виступав за німецький «Вольфсбург» і рідний «Волендам» на батьківщині.

У нинішній кампанії ван де Вен провів 40 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу центрбек записав сім голів. У футболці збірної Нідерландів на цей момент він зіграв 19 матчів (один м'яч).

До слова, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Теги: ФК Тоттнем Готспур ФК Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Расизму не було. УЄФА покарала Престіанні з «Бенфіки» за образи Вінісіуса
Расизму не було. УЄФА покарала Престіанні з «Бенфіки» за образи Вінісіуса
Костюк з розгромної перемоги стартувала у Мадриді
Костюк з розгромної перемоги стартувала у Мадриді
Знаменитий автодром повертається в календар Формули-1
Знаменитий автодром повертається в календар Формули-1
«Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль» позмагаються за зірку «Тоттнема» – інсайдер
«Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль» позмагаються за зірку «Тоттнема» – інсайдер
В «Жироні» підтвердили, що підпишуть чергового українця
В «Жироні» підтвердили, що підпишуть чергового українця
«Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч з «Крістал Пелас»
«Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч з «Крістал Пелас»

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua