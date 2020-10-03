Лідерка «Слуг народу» на виборах до Київради розказала, як чоловік-міністр вплинув на її кар’єру



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Євгенія та Дмитро Кулеба

«Він сказав, що це моє життя, мій професійний розвиток, тож я маю сама приймати рішення», – Євгенія Кулеба

Перша в списку «Слуга народу на виборах до Київради, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба розповіла про реакцію чоловіка на її похід у політику з провладною партією «Слуга народу».

В інтерв’ю «Главкому» політикиня зазначила, що звикла до гучних заголовків ЗМІ щодо її статусу, як «дружини міністра», яка очолює список «Слуг народу». Тому її це не ображає.

Також, Євгенія Кулеба розповіла, що сказав їй чоловік, коли дізнався про розмову зі «Слугами народу».

«Звичайно, ми радимося, висловлюємо точку зору щодо того чи іншого питання, але все одно кожен з нас приймає своє рішення і за нього відповідає. Я прийшла до нього після розмови з паном Олександром Корнієнко і з пані Іриною Верещук, розповіла про ситуацію. Він сказав, що це моє життя, мій професійний розвиток, тож я маю сама приймати рішення», – зазначає Кулеба.

Крім того, Євгенія Кулеба прокоментувала гасла, які розробила креативна складова компанії «Слуги народу». Йдеться про гасла «Україна – це ти», «Дарниця – це ти», «Глеваха – це ти» і т.п.

«Креативна складова кампанії була визначена задовго до того, як я з’явилася в команді. Тому я не впливаю на ті меседжі, які вже були розроблені. Думаю, ці гасла – це якраз підтвердження запиту на людиноцентричність, тобто в рамках кампанії підкреслюється, що головною в сучасних містах є людина», – зазначила політикиня.

Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

До слова, київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

Крім того, Партія Зелених України звинуватила дружину міністра закордонних справ Євгенію Кулебу у зриві домовленостей на місцевих виборах.