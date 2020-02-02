Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа



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Ліга арабських держав наголошується, що організація відмовляється співпрацювати з США

Ліга арабських держав (ЛАД) під час засідання у суботу, 1 лютого, вирішила відхилити мирний план президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

У ЛАД заявили, що представлена американським президентом так звана «угода століття» не приведе до справедливої мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною.

Крім того, в офіційному комюніке ЛАД наголошується, що організація відмовляється співпрацювати з США, а Ізраїль не повинен реалізовувати план силою.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.