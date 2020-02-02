  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа

    • Розсилка
    Ліга арабських держав відхилила мирний план Трампа

    Ліга арабських держав наголошується, що організація відмовляється співпрацювати з США

    Ліга арабських держав (ЛАД) під час засідання у суботу, 1 лютого, вирішила відхилити мирний план президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

    Про це повідомляє Reuters.

    У ЛАД заявили, що представлена американським президентом так звана «угода століття» не приведе до справедливої мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною.

    Крім того, в офіційному комюніке ЛАД наголошується, що організація відмовляється співпрацювати з США, а Ізраїль не повинен реалізовувати план силою.

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

    Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.

    США Ізраїль Дональд Трамп Палестина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ