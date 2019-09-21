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    У світі

    У Греції затримали підозрюваного у викраденні літака 34 роки тому

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    Фото терориста і заручника - У Греції затримали підозрюваного у викраденні літака 34 роки тому
    Фото терориста і заручника

    Рейс TWA 847 з Каїра в Сан-Дієго був захоплений незабаром після зльоту з Афін в 1985 році

    Грецька поліція заарештувала 65-річного чоловіка, якого підозрюють у викрадені літака в 1985 році і у викраденні людей в 1987 році.

    Про це повідомляє Reuters.

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    Чоловік, імовірно, був причетний до викрадення в 1985 році рейсу Trans World Airlines (TWA), під час якого був убитий американський пасажир.

    Представник грецької поліції повідомив, що 19 вересня підозрюваний ліванського походження висадився з круїзного лайнера на острові Міконос.

    За неофіційними даними, його розшукувала влада Німеччини, яка й попередила грецьких колег.

    За словами джерела, злочин 1987 года, можливо, був пов’язаний з його звільненням в обмін на звільнення двох громадян Німеччини, захоплених у заручники його спільниками в Лівані.

    Рейс TWA 847 з Каїра в Сан-Дієго з декількома зупинками в дорозі був захоплений незабаром після зльоту з Афін в 1985 році. Викрадачі вимагали звільнення ув’язнених мусульман-шиїтів з-під варти в Ізраїлі.

    Деякі пасажири були побиті, а водолаз ВМС США, який перебував на борту літака, був убитий. Протягом наступних двох тижнів десятки пасажирів знаходилися в заручниках.

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