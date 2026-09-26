Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Про кадровий феномен Василя Васильовича Дурдинця

Є в українській державній службі люди, які приходять разом із міністром. Є ті, які йдуть разом із міністром. А є Василь Васильович Дурдинець. Василь Васильович нікуди не йде.

Василю Васильовичу завтра – 89. І він залишається радником глави МВС. Зацініть!

Новий міністр Іван Вигівський прийшов у Кабмін із Нацполіції, отримав крісло керівника МВС, а разом із кріслом у спадок чотирьох радників свого попередника Ігоря Клименка. Серед них – і генерал Дурдинець.

Неймовірна кадрова спадкоємність у міністерстві виявилася настільки міцною, що десяток міністрів уже пішли в історію, а от їхній легендарний радник – на місці. Та й, по суті, Дурдинець – уже не просто радник. Це кадровий перехідний вимпел МВС.

Для розуміння масштабу: Василь Васильович почав кар’єру по партійній лінії ще за Хрущова, став заступником міністра внутрішніх справ ще у 1978 році.

Потім були Верховна Рада, віцепрем'єрство, посада міністра, виконання обов'язків прем'єра, дипломатична служба. А з 2003 року він так щільно «припаркувався» біля МВС, що й досі там. Причому був радником не просто міністра, а цілого міністерства.

Змінювалися міністри, хто зі скандалом, хто без, міліція ставала поліцією, приходили і йшли реформатори. Тепер ось новий уряд, який обіцяє скорочувати кадри. Але є святині, які не підлягають ні реформам, ні скороченню.

І це не почесна грамота, і не статус на громадських засадах. Дурдинець – штатний радник МВС. За нового міністра генерал уже встиг отримати 58,3 тис. грн зарплати за серпень.

І це не про ейджизм. Це про феномен. Що саме треба знати про систему, щоб вона пів століття не могла попрощатися з тобою?

Зазвичай радник – людина, яка допомагає міністру пережити складні часи. У випадку Дурдинця все навпаки. Схоже, це міністри приходять до нього пережити складні часи. На фото – генеральський кітель Дурдинця. Ні, не в МВС, а в музеї в його рідній школі на Закарпатті)

До речі, у прем’єра Корецького радників чи не найменше. Поки що). Але є міністри, на яких вже працює й чотири десятки мудрих голів.