Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд

Пакет допомоги від Британії є чітким сигналом Кремлю про незмінність підтримки Києва

Кошти будуть спрямовані на термінові потреби фронту та довгострокові оборонні контракти протягом 2026 року

Велика Британія офіційно оголосила про надання Україні військової підтримки на суму понад $17 млрд. Про це заявив державний міністр міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард після зустрічі керівників оборонних відомств у форматі Е5 у Кракові, інформує «Главком».

Як повідомляється, кошти будуть спрямовані на термінові потреби фронту та довгострокові оборонні контракти протягом 2026 року.

«Ми будемо стояти з Україною як Сполучене Королівство, як E5, як члени НАТО, стільки, скільки потрібно. А Велика Британія зобов’язалась понад 13 мільярдами фунтів стерлінгів на військову підтримку України», – сказав Люк Поллард.

За його словами, Лондон продовжить ділитися з Україною технологіями та бойовим досвідом. Зокрема, у Великій Британії вже налагоджено масове виробництво перехоплювачів Octopus, які дозволять Україні ефективніше збивати дрони, що атакують інфраструктуру.

«Ми продовжуватимемо ділитися технологіями та досвідом, отриманими на полі бою, а перехоплювач Octopus, який засвоює уроки з поля бою, нині масово виробляється у Великій Британії, що дозволить Україні збивати дрони, які атакують її інфраструктуру», – додав Поллард.

Нагадаємо, п’ять провідних оборонних держав Європи беруть на себе відповідальність за власну безпеку, розробляючи недорогу та ефективну зброю.

Це буде єдиний технологічний стандарт, що дозволить суттєво знизити вартість кожного апарата. Основним пріоритетом є випуск FPV-дронів та розвідувальних БпЛА, які можна виготовляти у великих масштабах без використання дорогих західних компонентів.

Ця програма є частиною більш широких зусиль Європи, спрямованих на те, щоб взяти на себе відповідальність за власну оборону, на тлі інтенсивного тиску з боку адміністрації Трампа і сумнівів щодо прихильності Вашингтона до НАТО.