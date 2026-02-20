Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
Пакет допомоги від Британії є чітким сигналом Кремлю про незмінність підтримки Києва
фото з відкритих джерел

Кошти будуть спрямовані на термінові потреби фронту та довгострокові оборонні контракти протягом 2026 року

Велика Британія офіційно оголосила про надання Україні військової підтримки на суму понад $17 млрд. Про це заявив державний міністр міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард після зустрічі керівників оборонних відомств у форматі Е5 у Кракові, інформує «Главком».

Як повідомляється, кошти будуть спрямовані на термінові потреби фронту та довгострокові оборонні контракти протягом 2026 року.

«Ми будемо стояти з Україною як Сполучене Королівство, як E5, як члени НАТО, стільки, скільки потрібно. А Велика Британія зобов’язалась понад 13 мільярдами фунтів стерлінгів на військову підтримку України», – сказав Люк Поллард.

За його словами, Лондон продовжить ділитися з Україною технологіями та бойовим досвідом. Зокрема, у Великій Британії вже налагоджено масове виробництво перехоплювачів Octopus, які дозволять Україні ефективніше збивати дрони, що атакують інфраструктуру.

«Ми продовжуватимемо ділитися технологіями та досвідом, отриманими на полі бою, а перехоплювач Octopus, який засвоює уроки з поля бою, нині масово виробляється у Великій Британії, що дозволить Україні збивати дрони, які атакують її інфраструктуру», – додав Поллард.

Нагадаємо, п’ять провідних оборонних держав Європи беруть на себе відповідальність за власну безпеку, розробляючи недорогу та ефективну зброю.

Це буде єдиний технологічний стандарт, що дозволить суттєво знизити вартість кожного апарата. Основним пріоритетом є випуск FPV-дронів та розвідувальних БпЛА, які можна виготовляти у великих масштабах без використання дорогих західних компонентів.

Ця програма є частиною більш широких зусиль Європи, спрямованих на те, щоб взяти на себе відповідальність за власну оборону, на тлі інтенсивного тиску з боку адміністрації Трампа і сумнівів щодо прихильності Вашингтона до НАТО.

Читайте також:

Теги: гроші Велика Британія військова допомога гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Вчора, 21:12
Умєров у Римі домовився про нову допомогу
Італія допоможе захистити небо та світло: Умєров домовився про нову підтримку
Вчора, 19:54
Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
12 лютого, 16:25
За даними слідства, жінка встигла нарахувати собі майже 2 млн грн
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
11 лютого, 12:30
Тім Аллан – британський медіаменеджер і комунікаційний стратег, який обіймав посаду директора з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Кіра Стармера
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
9 лютого, 14:05
Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни багато побудували доріг, однак для відродження села цього було недостатньо
Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села
8 лютого, 17:59
Затриманому киянину загрожує до восьми років позбавлення волі
Подарунки в обмін на розпусту: столичний підприємець підозрюється у розбещенні неповнолітніх
5 лютого, 16:03
Британія та Microsoft об’єднуються проти діпфейків: відповідь на 16-кратне зростання ШІ-підробок
Британія та Microsoft об’єднуються проти діпфейків: відповідь на 16-кратне зростання ШІ-підробок
5 лютого, 13:48
У травні 2026 року легендарному художнику сучасності Івану Марчуку має виповнитися 90 років
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
27 сiчня, 22:25

Політика

Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною
Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua