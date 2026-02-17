Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Після майже року простою «Метінвест» поновив випуск унікальної продукції

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Після майже року простою «Метінвест» поновив випуск унікальної продукції
Виробництво вагонних осей на комбінаті «Каметсталь»
фото: facebook.com/kametstal

Після річного простою: завод «Метінвесту» перезапустив унікальний вісепрокатний стан

Металургійний комбінат «Каметсталь», що входить до Групи «Метінвест», після майже річної зупинки поновив виробництво вагонних осей. У січні 2026 року підприємство виготовило першу партію продукції обсягом 524 тонни. 

Як повідомили у компанії, роботу вісепрокатного стану було відновлено в умовах енергетичної нестабільності через обстріли інфраструктури. Продукцію виготовлено для українських та європейських клієнтів.

Раніше заготовка для виробництва осей надходила з заводу «Азовсталь». А у 2025 році альтернативний український постачальник також втратив можливість забезпечувати потреби комбінату. Через це унікальний стан було зупинено майже на рік.

«За підсумками великої роботи спеціалістів «Метінвесту» і «Каметсталі» були знайдені альтернативні рішення щодо імпортної заготовки», – розповіли у компанії.

Підготовка до запуску розпочалася у грудні 2025 року. Фахівці провели ревізію основних вузлів прокатної лінії, зокрема рольгангів, пил гарячого різання, холодильників і механізмів завантаження та розвантаження.

Як відомо, металургійні підприємства Метінвесту у 2025 році налагодили виробництво 11 нових видів продукції, три з них – на комбінаті «Запоріжсталь». Загалом же, за понад десятиліття війни, групі вдалося освоїти 433 види нової продукції. Це дозволяє компанії зберігати позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підтримувати промисловий потенціал країни.

Читайте також:

Теги: завод Азовсталь металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
12 лютого, 05:30
У новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну
Через європейське екомито CBAM Україна може втратити до $5 млрд експорту – ЗМІ
9 лютого, 10:47
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
7 лютого, 03:26
Кабмін наприкінці 2025 року встановив нульову квоту на експорт брухту у 2026 році
Заборона на експорт українського брухту не зашкодила Польщі – ЗМІ
6 лютого, 13:06
Основний вид діяльності заводу – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн
4 лютого, 18:09
Виробник мін «Техавіаком» заявив про загрозу знищення підприємства
Виробник мін «Техавіаком» заявив про загрозу знищення підприємства
28 сiчня, 11:58
Україна має законне право на відтермінування екомита СВАМ
Україна ще має можливість відстрочити екомито СВАМ, необхідно активізувати переговори з Єврокомісією – експерт
23 сiчня, 12:55
«Метінвест» також розробив та запустив у масове виробництво оборонні засоби для Сил Оборони
«Метінвест» у 2025 році освоїв 11 нових видів продукції новини компаній
20 сiчня, 12:47

Економіка

Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання – очільник ДТЕК
Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання – очільник ДТЕК
Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп
Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп
Після майже року простою «Метінвест» поновив випуск унікальної продукції
Після майже року простою «Метінвест» поновив випуск унікальної продукції
Підвищення зарплат соцпрацівників та педагогів: у парламент подано законопроєкт
Підвищення зарплат соцпрацівників та педагогів: у парламент подано законопроєкт
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
ДТЕК поєднався до спільноти бізнесу дружнього до ветеранів
ДТЕК поєднався до спільноти бізнесу дружнього до ветеранів

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua