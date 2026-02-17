Після майже року простою «Метінвест» поновив випуск унікальної продукції

Після річного простою: завод «Метінвесту» перезапустив унікальний вісепрокатний стан

Металургійний комбінат «Каметсталь», що входить до Групи «Метінвест», після майже річної зупинки поновив виробництво вагонних осей. У січні 2026 року підприємство виготовило першу партію продукції обсягом 524 тонни.

Як повідомили у компанії, роботу вісепрокатного стану було відновлено в умовах енергетичної нестабільності через обстріли інфраструктури. Продукцію виготовлено для українських та європейських клієнтів.

Раніше заготовка для виробництва осей надходила з заводу «Азовсталь». А у 2025 році альтернативний український постачальник також втратив можливість забезпечувати потреби комбінату. Через це унікальний стан було зупинено майже на рік.

«За підсумками великої роботи спеціалістів «Метінвесту» і «Каметсталі» були знайдені альтернативні рішення щодо імпортної заготовки», – розповіли у компанії.

Підготовка до запуску розпочалася у грудні 2025 року. Фахівці провели ревізію основних вузлів прокатної лінії, зокрема рольгангів, пил гарячого різання, холодильників і механізмів завантаження та розвантаження.

Як відомо, металургійні підприємства Метінвесту у 2025 році налагодили виробництво 11 нових видів продукції, три з них – на комбінаті «Запоріжсталь». Загалом же, за понад десятиліття війни, групі вдалося освоїти 433 види нової продукції. Це дозволяє компанії зберігати позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підтримувати промисловий потенціал країни.