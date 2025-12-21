Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
фото з відкритих джерел

Скорочення фінансування пов'язують із загальним курсом уряду Стармера на зменшення допомоги країнам із низьким та середнім рівнем доходу

Велика Британія майже вдвічі зменшила обсяги фінансування програм, спрямованих на протидію російській дезінформації та дестабілізації в регіоні Західних Балкан. Як повідомляє The Guardian, бюджет на 2025-2026 роки скоротився до 24 млн фунтів стерлінгів, хоча торік ця сума сягала 40 млн, передає «Главком».

Зниження видатків стосується передусім Фонду інтегрованої безпеки (ISF), який спеціалізується на захисті національних інтересів Британії за кордоном. Раніше ці кошти спрямовувалися на зміцнення незалежних медіа, розвиток демократичних інституцій та відбиття кібератак у таких країнах, як Сербія, Косово, Боснія і Герцеговина, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.

Скорочення пов'язують із загальним курсом уряду Кіра Стармера на зменшення допомоги країнам із низьким та середнім рівнем доходу. Цікаво, що сам Стармер раніше називав Західні Балкани «випробуванням для Європи» та критичною точкою для безпеки всього континенту.

У Лондоні заспокоюють, що це не вплине на регіональну безпеку. Посадовці зазначають, що ISF фінансує переважно короткострокові проєкти, а бюджетні цифри не відображають усіх інвестицій Британії у боротьбу з оргзлочинністю та ворожими державами.

Аналітики зазначають, що такий крок відбувається на тлі постійних звинувачень на адресу Кремля у спробах посіяти розбрат у балканських країнах. Втім, британський уряд наполягає, що перерозподіл коштів є природним процесом адаптації до нових пріоритетів національної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Лондон відмовився від ідеї одноосібного використання 8 млрд фунтів стерлінгів із заморожених російських активів на потреби України. Як повідомляє Financial Times, таке рішення британський уряд ухвалив слідом за Європейським Союзом, де аналогічна ініціатива також не знайшла підтримки в п'ятницю, 19 грудня..

Британські посадовці пояснили, що країна не діятиме в односторонньому порядку, оскільки розглядала цей крок лише як частину скоординованої стратегії разом із ЄС, Канадою та Австралією. Замість прямого використання активів, лідери Євросоюзу вже погодили надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, запозичених під гарантії бюджету блоку.

Як відомо, Російська Федерація готує масштабну юридичну відповідь на плани Євросоюзу щодо використання заморожених активів для надання Україні репараційного кредиту. Хоча судові процеси навряд чи зможуть зупинити передачу коштів, їхні наслідки для міжнародної фінансової системи залишаються важкопередбачуваними. 

Центральний банк РФ уже звернувся до московського суду з позовом проти бельгійського депозитарію Euroclear, який є основним утримувачем російських резервів у ЄС. Москва вимагає компенсації у розмірі $230 млрд. У разі виграшу РФ може спробувати стягнути кошти з майна Euroclear у країнах, які вона вважає «дружніми».

Теги: Чорногорія Сербія Косово Велика Британія фінансування Північна Македонія Албанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з рішенням парламентарів, Україна зможе брати участь у спільних європейських оборонних проєктах
Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
25 листопада, 18:30
Нова допомога Україні, арешт керівників організації «SOS Донбас». Головне за 26 листопада
Нова допомога Україні, арешт керівників організації «SOS Донбас». Головне за 26 листопада
26 листопада, 21:29
Стармер: Захист нашої безпеки не підлягає обговоренню – це наш перший обов'язок
Велика Британія формує нову політику щодо Китаю
2 грудня, 05:55
Поліція затримала чотирьох підозрюваних 6 грудня
Активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями в Лондонському Тауері
7 грудня, 00:15
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським
9 грудня, 03:55
Зеленський отримав сигнал підтримки від прем’єра Бельгії
Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні
18 грудня, 15:30
Знайдено у Британії російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
24 листопада, 13:02
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
29 листопада, 13:13
Акція у піжамах на вокзалах Європи
Європейці влаштували протест у піжамах на вокзалах
12 грудня, 09:29

Політика

Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua