Скорочення фінансування пов'язують із загальним курсом уряду Стармера на зменшення допомоги країнам із низьким та середнім рівнем доходу

Велика Британія майже вдвічі зменшила обсяги фінансування програм, спрямованих на протидію російській дезінформації та дестабілізації в регіоні Західних Балкан. Як повідомляє The Guardian, бюджет на 2025-2026 роки скоротився до 24 млн фунтів стерлінгів, хоча торік ця сума сягала 40 млн, передає «Главком».

Зниження видатків стосується передусім Фонду інтегрованої безпеки (ISF), який спеціалізується на захисті національних інтересів Британії за кордоном. Раніше ці кошти спрямовувалися на зміцнення незалежних медіа, розвиток демократичних інституцій та відбиття кібератак у таких країнах, як Сербія, Косово, Боснія і Герцеговина, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.

Скорочення пов'язують із загальним курсом уряду Кіра Стармера на зменшення допомоги країнам із низьким та середнім рівнем доходу. Цікаво, що сам Стармер раніше називав Західні Балкани «випробуванням для Європи» та критичною точкою для безпеки всього континенту.

У Лондоні заспокоюють, що це не вплине на регіональну безпеку. Посадовці зазначають, що ISF фінансує переважно короткострокові проєкти, а бюджетні цифри не відображають усіх інвестицій Британії у боротьбу з оргзлочинністю та ворожими державами.

Аналітики зазначають, що такий крок відбувається на тлі постійних звинувачень на адресу Кремля у спробах посіяти розбрат у балканських країнах. Втім, британський уряд наполягає, що перерозподіл коштів є природним процесом адаптації до нових пріоритетів національної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Лондон відмовився від ідеї одноосібного використання 8 млрд фунтів стерлінгів із заморожених російських активів на потреби України. Як повідомляє Financial Times, таке рішення британський уряд ухвалив слідом за Європейським Союзом, де аналогічна ініціатива також не знайшла підтримки в п'ятницю, 19 грудня..

Британські посадовці пояснили, що країна не діятиме в односторонньому порядку, оскільки розглядала цей крок лише як частину скоординованої стратегії разом із ЄС, Канадою та Австралією. Замість прямого використання активів, лідери Євросоюзу вже погодили надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, запозичених під гарантії бюджету блоку.

Як відомо, Російська Федерація готує масштабну юридичну відповідь на плани Євросоюзу щодо використання заморожених активів для надання Україні репараційного кредиту. Хоча судові процеси навряд чи зможуть зупинити передачу коштів, їхні наслідки для міжнародної фінансової системи залишаються важкопередбачуваними.

Центральний банк РФ уже звернувся до московського суду з позовом проти бельгійського депозитарію Euroclear, який є основним утримувачем російських резервів у ЄС. Москва вимагає компенсації у розмірі $230 млрд. У разі виграшу РФ може спробувати стягнути кошти з майна Euroclear у країнах, які вона вважає «дружніми».