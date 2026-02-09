Головна Країна Політика
Україна вже змінює військове мислення НАТО, – посол Великої Британії Ніл Кромптон

Дарія Демяник
Посол Великої Британії Ніл Кромптон
фото: ksf.openukraine.org

У багатьох європейських столицях уже відбуваються «епохальні зміни» в оборонній політиці, зауважив посол

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Європейським країнам необхідно значно більше інвестувати у «жорстку силу», посилювати власну обороноздатність і рухатися до більшої стратегічної автономії, зберігаючи при цьому тісні та продуктивні відносини зі Сполученими Штатами. Про це сказав посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму про глобальну ситуацію та перспективи миру в Україні «12 років війни. Що далі?».

Дипломат наголосив, що попри зміну політичних стилів у Вашингтоні, довгострокові відносини між Європою та США залишаються фундаментом безпеки. Водночас сама Європа повинна швидше реагувати на виклики, які Росія створює ще з 2014 року. «Головний урок у тому, що Європі потрібно більше інвестувати в оборону, ставати сильнішою і брати на себе більше відповідальності за власну безпеку, зберігаючи стратегічні відносини зі Сполученими Штатами», – заявив Ніл Кромптон.

За його словами, у багатьох європейських столицях уже відбуваються «епохальні зміни» в оборонній політиці. Інвестиції в оборону суттєво зросли, зокрема в Німеччині та інших країнах ЄС. Це прямий наслідок дій Путіна і усвідомлення того, що безпека України та безпека Європи є невід’ємними одна від одної.

Британський дипломат підкреслює, що Велика Британія разом із Францією та іншими партнерами активно координує питання гарантій безпеки для України, зокрема в межах Коаліції охочих. Йдеться не лише про санкції, а й про довгострокове посилення військово-промислових спроможностей Європи, модернізацію ядерного стримування та розвиток звичайних збройних сил.

«Те, що відбулося, кардинально змінило стратегічне мислення у Великій Британії щодо відновлення нашої потужності ядерного стримування та посилення звичайних сил», – зазначив він.

Водночас Ніл Кромптон наголошує: будь-які переговорні процеси можливі лише тоді, коли Україна має впевненість, що у разі нової агресії Росія отримає негайну і потужну відсіч. «Ви маєте найкращу армію в Європі, найбільший бойовий досвід. Ми всі навчаємося у вас. Ви вже змінили підходи НАТО до ведення війни», – зазначив дипломат.

За словами Ніла Кромптона, партнери сьогодні активно обговорюють можливості фінансування переозброєння та переоснащення українських сил, забезпечення їх сучасною технікою та озброєнням. Окремо він згадав політичний сигнал для Кремля, готовність окремих європейських країн розглядати питання присутності своїх сил у різних сферах: на суходолі, в повітрі та на морі, зокрема в Чорноморському регіоні, за підтримки США.

«Відкрий Україну»міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

