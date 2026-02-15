«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами

Рейтинги Путіна дають відповідь на питання «Чи підтримують росіяни криваву війну»

На тлі триваючої агресії проти України, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про «вражаючу» популярність Володимира Путіна серед усіх верств населення РФ. За словами представника Кремля, підтримка кривавого лідера об'єднує росіян усіх вікових категорій, а продаж мерчу з його зображенням є прямим доказом «народної любові». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Речник Кремля стверджує, що всередині Росії спостерігається консолідація суспільства навколо постаті Путіна.

«Він справді популярний, можна по-руськи сказати, від малого до великого. У всіх вікових категоріях Путін популярний у нашій країні, і він користується довірою громадян найрізнішого віку», – зауважив Пєсков.

Такі тези спрямовані на те, щоб показати світу, що росіяни масово підтримують курс Кремля, включно з повномасштабною війною, яку Росія веде вже четвертий рік.

Окрему увагу Пєсков приділив комерціалізації образу диктатора. Продажі футболок, чашок та іншої сувенірної продукції з портретами Путіна він назвав «одним із виразів любові до нього». Фактично, Кремль продовжує вибудовувати культ особистості, де споживання пропагандистської атрибутики прирівнюється до патріотизму.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не уявляє свого існування без влади і його не цікавить звичайне життя без війни. Такі схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі. На цьому наголосив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

«Путін не живе як звичайні люди, він не ходить вулицями, ви не побачите його в кафе… Він не може уявити собі життя без влади чи після влади. Звичайні речі його не цікавлять», – зазначив український лідер.

Зеленський припустив, що російський президент більше «радиться» з царем Петром та імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя.