Головна Світ Політика
search button user button menu button

«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами
колаж: glavcom.ua

Рейтинги Путіна дають відповідь на питання «Чи підтримують росіяни криваву війну»

На тлі триваючої агресії проти України, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про «вражаючу» популярність Володимира Путіна серед усіх верств населення РФ. За словами представника Кремля, підтримка кривавого лідера об'єднує росіян усіх вікових категорій, а продаж мерчу з його зображенням є прямим доказом «народної любові». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Речник Кремля стверджує, що всередині Росії спостерігається консолідація суспільства навколо постаті Путіна.

«Він справді популярний, можна по-руськи сказати, від малого до великого. У всіх вікових категоріях Путін популярний у нашій країні, і він користується довірою громадян найрізнішого віку», – зауважив Пєсков.

Такі тези спрямовані на те, щоб показати світу, що росіяни масово підтримують курс Кремля, включно з повномасштабною війною, яку Росія веде вже четвертий рік.

Окрему увагу Пєсков приділив комерціалізації образу диктатора. Продажі футболок, чашок та іншої сувенірної продукції з портретами Путіна він назвав «одним із виразів любові до нього». Фактично, Кремль продовжує вибудовувати культ особистості, де споживання пропагандистської атрибутики прирівнюється до патріотизму.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не уявляє свого існування без влади і його не цікавить звичайне життя без війни. Такі схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі. На цьому наголосив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

«Путін не живе як звичайні люди, він не ходить вулицями, ви не побачите його в кафе… Він не може уявити собі життя без влади чи після влади. Звичайні речі його не цікавлять», – зазначив український лідер.

Зеленський припустив, що російський президент більше «радиться» з царем Петром та імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя.

Читайте також:

Теги: путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науседа наголосив, що сталий мир відповідає інтересам не лише України, а й усієї Європи
Президент Литви дорікнув лідерам ЄС через Росію: у чому причина
11 лютого, 11:38
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
7 лютого, 12:31
Для Росії присутність західних миротворців на сході України буде неприйнятним
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
31 сiчня, 18:50
Трамп рішуче налаштований до Росії
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
30 сiчня, 13:03
Президент США висловив впевненість у врегулюванні війни в Україні
Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень
29 сiчня, 19:49
Наразі тривають дискусії щодо практичних деталей запуску трибуналу
Угода про спецтрибунал проти РФ практично готова – Сибіга
28 сiчня, 04:08
Сторони можуть продовжити діалог уже безпосередньо в Москві або Києві
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
Наскільки такий конфлікт має місце – проясниться з часом
Атомна тріщина путінського режиму. Сигнал про початок внутрішньої війни?
20 сiчня, 15:33
У Москві прагнуть перевірити, чи стане НАТО на захист одного зі своїх членів
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
17 сiчня, 16:19

Політика

«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами
«От мала до велика». Кремль повідомив про вражаючу підтримку кривавого Путіна росіянами
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
Рютте: НАТО виграє війну з Росією, якщо вона нападе зараз
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua