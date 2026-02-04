Науково-дослідний інститут «Оріон» у Києві виставлено на продаж за понад 42 млн грн

Основний вид діяльності заводу – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Фонд державного майна оголосив проведення онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон». Торги пройдуть в електронній системі «Прозорро.Продажі». Про це 4 лютого повідомили у пресслужбі Фонду держмайна, інформує «Главком».

Фонд держмайна продає науково-дослідний інститут «Оріон»

Стартова ціна – 42,48 млн грн. Нині триває приймання заявок від акціонерів. Торги заплановані на 17 лютого 2026 року.

Одна з будівель заводу «Науково-дослідний інститут «Оріон» фото: Фонд держмайна

Як розповіли у фонді, об'єкт приватизації базується на двох локаціях у Шевченківському районі. Підприємство займає п'ять земельних ділянок загальною площею 4,1413 га, продається з усіма будівлями, технікою та обладнанням.

Водночас на його території знаходяться два сховища цивільного захисту, які не підлягають приватизації.

Станом на 30 вересня 2025 року на підприємстві працювало 83 людини. Основний вид діяльності – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

«Згідно з умовами продажу покупець зобов’язаний погасити заборгованість з заробітної плати, перед бюджетом та не допустити звільнення працівників впродовж шести місяців», – йдеться у повідомленні Фонду держмайна.

Що відомо про завод «Оріон»

Підприємство займає п'ять земельних ділянок загальною площею 4,1413 га фото: Фонд держмайна

Науково-дослідний інститут «Оріон» заснований 1961 у Києві як Інститут радіотехнічних проблем АН УРСР на базі Лабораторії струмів високої частоти Інституту електротехніки АН УРСР. Спочатку був підпорядкований Міністерству електронної промисловості СРСР, від 1992 – Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, від 1998 – Міністерству промислової політики України, від 2014 – Міністерству освіти і науки України, 2024 передано у власність Фонду державного майна України.

У 1970-і рр. в Інституті створено виробничо-технологічну базу, що забезпечує розроблення й випуск напівпровідникових приладів та компонентів НВЧ на основі кремнію (Si) й арсеніду галію (GaAs), сформувалася науково-технічна школа з вивчення і розроблення напівпровідникових НВЧ-компонентів та пристроїв міліметрового діапазону довжин хвиль.

Поряд із заводом триває будівництво фото: Фонд держмайна

Завод «Оріон» був провідною державною установою зі створення компонентної електронної бази НВЧ, що забезпечує розроблення і виробництво сучасних та перспективних зразків радіоелектронної апаратури у діапазоні частот від 1 до 300 ГГц, зокрема, радіолокаційних систем і комплексів, телекомунікаційного обладнання та засобів звʼязку, апаратури для наукових досліджень.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн.

Раніше у Києві відбувся аукціон з великої приватизації Державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 млн 646 тис. грн, до фінальних – 805 млн 1 тис. грн.

Також Фонд державного майна України оголосив про початок великої приватизації Одеського припортового заводу. Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону – 25 листопада 2025 року.