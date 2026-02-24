Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року

Під обмеження потрапили російська нафта, банки та постачальники військової техніки

Велика Британія запроваджує проти Російської Федерації найбільший пакет санкцій з початку повномасштабного вторгнення. Під нові обмеження потрапило близько 300 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що головним об'єктом санкцій стала компанія «Транснєфть». Він є одним із найбільших у світі нафтопровідних операторів, через який транспортується понад 80% російського нафтового експорту. Також під санкції потрапили дочірні компанії «Росатома».

Новий санкційний пакет також стосується 49 осіб і організацій, причетних до постачання компонентів для російських дронів, дев'ять банків, що обслуговують міжнародні платежі Росії, три компанії у сфері ядерної енергетики та шість об'єктів у сфері зрідженого природного газу, зокрема термінали «Портова» і «Висоцьк».

Крім того, під санкції потрапили грузинські телеканали Imedi TV і PosTV, діяльність яких у Британії визнали російською пропагандою.

Загалом Велика Британія запровадила санкції проти понад 3 тис. осіб, компаній і суден. «Минуло вже чотири роки відтоді, як Росія розпочала те, що Путін вважав триденною операцією. Поки Кремль продовжує свій варварський наступ проти невинних цивільних, які пережили найжорстокішу зиму за останнє десятиліття, мужність і рішучість українського народу залишаються незламними», – наголосила міністерка закордонних справ Іветт Купер.

Нагадаємо, Європейський Союз не встиг узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення.

До слова, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна не підтримує новий пакет санкцій ЄС, оскільки він нібито може зашкодити мирним переговорам між США, Україною та Росією.