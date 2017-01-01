Призначено дату розгляду позову Саакашвілі до Міграційної служби
- Сьогодні, 16:16
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Міграційна служба відмовила в оформленні документів для вирішення питання про визнання Саакашвілі особою, яка потребує додаткового захисту
Окружний адмінсуд Києва 3 січня розгляне по суті позов екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі щодо рішення Міграційної служби «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».
Відповідне рішення оголосила суддя Тетяна Скочок.
«Розгляд позову по суті призначено на 3 січня 2018 року», - сказала суддя.
Саакашвілі вимагає визнати протиправним та скасувати рішення Міграційної служби від 1 листопада 2017 року про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту.
Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту Саакашвілі, в якому він просив суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію їхнього підзахисного до набрання законної сили рішення суду за позовом Саакашвілі до міграційної служби щодо відмови у надані йому додаткового захисту.
До слова, 22 грудня Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.
Як повідомлялося раніше, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, він заявив, що повістку йому надали з порушенням.
Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його ніби-то викрадення українськими силовиками.
Джерело: Укрінформ