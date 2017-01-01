Саакашвілі можна екстрадувати до рішень суду за його позовами - суд

Суд відхилив клопотання захисту Саакашвілі щодо заборони його екстрадиції до набрання чинності рішення суду за позовом екс-президента Грузії до міграційної служби

Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, в якому він просив суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію їхнього підзахисного до набрання законної сили рішення суду за позовом Саакашвілі до міграційної служби щодо відмови у



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Суд відхилив клопотання захисту Саакашвілі щодо заборони його екстрадиції до набрання чинності рішення суду за позовом екс-президента Грузії до міграційної служби

Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, в якому він просив суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію їхнього підзахисного до набрання законної сили рішення суду за позовом Саакашвілі до міграційної служби щодо відмови у надані йому додаткового захисту. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок під час судового засідання.

«У задоволені заяви про забезпечення позову відмовити», — оголосила вона резулятивну частину рішення суддя.

Суддя уточнила, що ухвала може бути оскаржена до апеляційної інстанції.

Скочок також зазначила, що наразі суд розглянув усі клопотання сторони позивача.

Зазначимо, що під час сьогоднішнього підготовчого засідання ні Саакашвілі, ні його захисників не було.

Нагадаємо, захист Саакашвілі звернувся до суду з клопотанням, в якому просив заборонити ДМС вчиняти будь-які дії щодо примусового повернення Саакашвілі до моменту вступу у законну силу рішення Окружного адмінсуду Києва.

До слова, 22 грудня Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Як повідомлялося раніше, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, він заявив, що повістку йому надали з порушенням.

Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його ніби-то викрадення українськими силовиками.

Джерело: УНН