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    Лукашенко летить до Путіна у Сочі

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    <div class="post__photo__source">Мітинг солідарності з Білоруссю, Київ, 7 лютого 2021 року</div> - Лукашенко летить до Путіна у Сочі
    Мітинг солідарності з Білоруссю, Київ, 7 лютого 2021 року
    Фото: AFP

    Востаннє Путін і Лукашенко зустрічалися віч-на-віч у середині вересня й також у Сочі

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до Росії на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, їх зустріч відбудеться у Сочі 22 лютого.

    Як повідомляє Кремль, вони обговорять, зокрема, економічні відносини, енергетику, безпеку й інтеграцію.

    Зустріч пройде у той самий день, коли Європейський союз, як очікується, схвалить нові санкції проти Росії через ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального і репресії проти його соратників. Також, можливо, будуть схвалені нові санкції проти Білорусі.

    Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі, що відбулися в серпні. Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує жорстке придушення мирних протестів, які почалися після виборів із вимогою відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Проти низки білоруських чиновників запроваджені санкції.

    Росія визнала білоруські вибори і обіцяє в разі загострення конфлікту надати Лукашенкові допомогу, включаючи силову.

    Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка заявляє про свою перемогу на виборах, закликала ЄС запровадити жорсткіші заходи проти режиму Лукашенка.

    Востаннє Путін і Лукашенко зустрічалися віч-на-віч у середині вересня, також у Сочі, коли Білорусь отримала 1,5 мільярда доларів позики для своєї економіки.

    У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року.

    Протягом півроку протестних акцій не менше пʼяти людей загинуло, сотні було затримано.

    Теги: Білорусь ЄС Росія США вибори санкції Олександр Лукашенко Путін політика президент
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