Головна Новини
search button user button menu button

Лукашенко нарешті зізнався, ким він є насправді (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко нарешті зізнався, ким він є насправді (відео)
Лукашенко відкрито зізнався, що зараз в Білорусі диктатура
фото з відкритих джерел

Лукашенко заговорив про «переваги диктатури» в Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приборкати ціни в країні необхідно, «використовувавши переваги диктатури». На його переконання, ринкова економіка РБ стала «розбещеною». Лукашенко відкрито визнав диктатуру в Білорусі на нараді з питань ціноутворення 10 лютого. Про це повідомляє «Пуд первого».

«Це найважча робота після довгих років розбещеності, ринкової розбещеності. Я розумію, що приборкати ціни, коли в розбещеності цін зацікавлені мільйони людей, дуже непросто. Але ж влади у нас достатньо. Переваги нашої влади, диктатури, саме це ми повинні використовувати», – заявив Лукашенко.

Крім того, білоруський диктатор застеріг «просунутих економістів» від «шаленої думки», що демократія та вільний ринок «врятують світ». На його переконання, ринкова економіка нібито не працює. Він пояснив це на прикладі санкцій проти Росії.

«Якщо ринок регулюється попитом і пропозицією, тоді чому встановлено якусь стелю цін на головний товар Росії? Я маю на увазі нафту і нафтопродукти. Чому Захід і США почали регулювати ціни? Ринкова ж економіка. Ми повинні жити власним розумом... Якщо ми бачимо необґрунтоване зростання цін невідомо звідки,... моя вимога залишається незмінною. Жодної демократії в них немає і жодного вільного ринку», – заявив диктатор.

Нагадаємо, що нещодавно білоруський диктатор Лукашенко вигадав нове виправдання перед Путіним, чому відкрито не вступив у війну з Україною.

 

Теги: відео диктатор демократія Олександр Лукашенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ не дають окупантам взяти Бахмут
Вуличні бої в Соледарі: «вагнерівців» кинули на утилізацію
13 сiчня, 10:21
«Путін, як Гітлер, Сталін і Мао Цзедун, постійно підживлюється власною «винятковістю» та голосами своїх підлабузників»
2023 рік буде для Путіна 1945-м. Але диктатор поки що про це не знає
17 сiчня, 07:42
Людство не одразу визнає, що російсько-українська війна – найбільша трагедія ХХІ століття
Війна Росії з Україною – найбільша трагедія ХХІ століття
2 лютого, 06:41
Скріншот відео
В'ячеславівна, це хіт! Сумська потішила відео, як гепнулася в готельному номері з дивану
6 лютого, 13:46
Скріншот відео
Віталій Кім записав заспокійливу мантру на перемогу, яку вже переглянули 600 тисяч разів
8 лютого, 21:46
Медведчука Росія обміняла на 200 українських військових
Соратника Путіна злякало питання про Медведчука
11 сiчня, 15:32
Під завалами будинку перебувають люди
Обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: фото та відео з місця влучання
14 сiчня, 16:22
ППО на Петрівці, 38
Навколо Кремля розмістили вже три комплекси ППО
22 сiчня, 14:31
У дивані ексзаступника міністра оборони Миронюка знайшли майже мільйон доларів
Тримав у дивані: правоохоронці знайшли мільйон доларів у ексзаступника міністра оборони
2 лютого, 14:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
27K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
24K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
18K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
16K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
14K
Відсьогодні оператор Vodafone збільшує тарифи

Новини

Лукашенко нарешті зізнався, ким він є насправді (відео)
Сьогодні, 02:00
Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
Сьогодні, 01:17
Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Вчора, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Вчора, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Вчора, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Вчора, 15:49

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту