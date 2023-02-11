Лукашенко нарешті зізнався, ким він є насправді (відео)

Лукашенко заговорив про «переваги диктатури» в Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приборкати ціни в країні необхідно, «використовувавши переваги диктатури». На його переконання, ринкова економіка РБ стала «розбещеною». Лукашенко відкрито визнав диктатуру в Білорусі на нараді з питань ціноутворення 10 лютого. Про це повідомляє «Пуд первого».

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«Це найважча робота після довгих років розбещеності, ринкової розбещеності. Я розумію, що приборкати ціни, коли в розбещеності цін зацікавлені мільйони людей, дуже непросто. Але ж влади у нас достатньо. Переваги нашої влади, диктатури, саме це ми повинні використовувати», – заявив Лукашенко.

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Крім того, білоруський диктатор застеріг «просунутих економістів» від «шаленої думки», що демократія та вільний ринок «врятують світ». На його переконання, ринкова економіка нібито не працює. Він пояснив це на прикладі санкцій проти Росії.

«Якщо ринок регулюється попитом і пропозицією, тоді чому встановлено якусь стелю цін на головний товар Росії? Я маю на увазі нафту і нафтопродукти. Чому Захід і США почали регулювати ціни? Ринкова ж економіка. Ми повинні жити власним розумом... Якщо ми бачимо необґрунтоване зростання цін невідомо звідки,... моя вимога залишається незмінною. Жодної демократії в них немає і жодного вільного ринку», – заявив диктатор.

Нагадаємо, що нещодавно білоруський диктатор Лукашенко вигадав нове виправдання перед Путіним, чому відкрито не вступив у війну з Україною.