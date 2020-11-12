Міжнародний олімпійський комітет почав розслідування за фактом арешту білоруських атлетів

Олімпійська хартія не допускає дискримінації спортсменів через політичні погляди

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розпочав розслідування щодо фактів політичної дискримінації спортсменів. МОК попереджує, що Національний олімпійський комітет Республіки Білорусь може зазнати санкцій, включаючи заборону прапора Білорусі на Іграх у Токіо-2020 та Пекіні-2022, якщо виявить, що НОК Білорусі порушив Олімпійську хартію.

Напередодні срібний призер Олімпіади-2008 в легкоатлетичному десятиборстві Андрій Кравченко та багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу Іван Ганін були арештовані на десять діб кожен. Минулої неділі вони були затримані під час маршу протесту. До того схоже покарання в застінках ізолятора на Окрестина відбувала відома баскетболістка Олена Левченко.

Кравченко та Ганін засуджені до 10 днів ув'язнення за участь у «Марші демократії». Національний олімпійський комітет Республіки Білорусь на чолі з президентом країни Олександром Лукашенком звинувачується в «заохоченні безперервного насильства та закриванні очей на численні випадки дискримінації та насильства» на тлі репресій уряду проти протестуючих.

Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС) стверджує, що «багатьох спортсменів було замучено, побито та заарештовано» за виступи та демонстрації проти Лукашенка. Група заявила, що спортсмени стикаються з дискримінацією з боку Національного олімпійського комітету за участь у акціях протесту чи висловленні поглядів, які суперечать уряду.

Джеймс Маклауд, директор Олімпійської солідарності та відносин з Національними олімпійськими комітетами в МОК, заявив, що організація знає про останні звинувачення, зроблені БФСС.

«Ми проводимо розслідування, - сказав Маклауд за результатами засідання виконавчого комітету МОК. – Ми зустрілися з групою демонстрантів у Лозанні, які попросили зустрітися з МОК, щоб висловити свої занепокоєння. Вони тісно співпрацюють з БФСС, який висував звинувачення у дискримінації спортсменів на основі політичного втручання. Звичайно, ми взяли ці коментарі на розгляд. Ми запитали, чи є додаткові відомості, які нам можуть знадобитися і були раді отримати їх».

Білорусько-швейцарська асоціація (RAZAM), група, яка зустрілася з МОК під час протесту проти репресій у Білорусі в Лозанні минулого місяця, заявила, що уряд Білорусі залякував щонайменше 40 спортсменів та тренерів. Понад десяток атлетів були ув’язнені.

Наразі БФСС і RAZAM надіслали лист до МОК після протесту в олімпійській столиці, вимагаючи призупинення дії Національного олімпійського комітету республіки Білорусь та «прискорити розслідування фактів дискримінації та насильства щодо білоруських спортсменів».

В оновленому звіті від жовтня виконавчий комітет МОК повторив свою «серйозну стурбованість» кризою в Білорусі, яка може призвести до санкцій МОК щодо НОК Білорусі.

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що «буде надалі відстежувати становище білоруських спортсменів до Олімпійських ігор у Токіо та зимових Олімпійських ігор у Пекіні-2022, і залишається відкритим для отримання будь-якої подальшої інформації стосовно дискримінації спортсменів на основі політичних поглядів, якщо такі спортсмени підпорядковані НОК».

БФСС повідомив, що понад 1000 громадян Білорусі, включаючи журналістів, спортсменів, лікарів та артистів, були затримані в результаті арештів після «Маршу демократії» у неділю, 8 листопада. У заяві йдеться, що мирні акції протесту перетворилися на «жорстоке масове затримання» з боку влади.

Читайте також:

Джерело: Inside the Games