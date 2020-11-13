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    У США помер видатний український борець, олімпійський чемпіон Мехіко

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    Борис Гуревич у 60-ті роки минулого сторіччя вважався майже непереможним - У США помер видатний український борець, олімпійський чемпіон Мехіко
    Борис Гуревич у 60-ті роки минулого сторіччя вважався майже непереможним
    Світлина з архіву

    Борис Гуревич як борець вільного стилю виграв усі можливі титули

    У середу, 11 листопада 2020 року в Чікаґо, штат Іллінойс (США) на 84-му році життя перестало битися серце видатного українського борця вільного стилю, олімпійського чемпіона Мехіко-1968 Бориса Гуревича.

    Борис Гуревич народився 27 лютого 1937 року в Києві. Боротьбою почав займатися 16-річним, а вже через чотири роки, у 1957-му став чемпіоном України і цього ж року виграв чемпіонат СССР. Тренувався під керівництвом Василя Рибалка і Арменака Ялтиряна.

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    Борис Гуревич після чергової переможної сутички

    Гуревич – заслужений майстер спорту, олімпійський чемпіон Мехіко-1968, дворазовий чемпіон світу (1967, 1969),  дворазовий чемпіон Європи (1967, 1970), шестиразовий чемпіон СССР (1957, 1958, 1961, 1965, 1966, 1967). Він виступав у ваговій категорії до 87 кг.

    У  90-х роках минулого сторіччя Борис Михайлович еміґрував до США, весь цей час жив у Чікаґо.

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    Скульптура «Перекуємо мечі на орала»

    Фігура Бориса Гуревича послугувала моделлю для знаменитої алегоричної скульптури відомого скульптора Євгена Вучетича «Перекуємо мечі на орала», котра встановлена у 1957 році в Нью-Йорку, біля будівлі Організації об’єднаних націй.

     Читайте також: Помер відомий український баскетболіст Віктор Гуревич
    Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) смерть вільна боротьба Борис Гуревич
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