Еротика з шаблею. Відверті фото призерки Олімпіади-2016, фехтувальниці Олени Кравацької

Колишня спортсменка заворожує підписників красою власного тіла

28-річна українська шаблістка Олена Кравацька, котра два роки тому вперше стала мамою, тішить своїх підписників в Instagram відвертими світлинами.

Фото спортсменка підсилює розповідями про те, як вона стежить за собою, яких дієт притримується, паралельно згадуючи цікаві історії зі свого життя. За словами Олена, до фехтування вона займалася гімнастикою і звідти в неї залишилася розтяжка для поперечного шпагата. Разом з тим Кравацька спростувала чутки, що колись вона танцювали стриптиз. «Хоча і займаюся танцями на пілоні», - додала спортсменка.

«Років 8 тому я була дикою ласункою і мій день не минав без пів кіло цукерок, - розповідає Олеа. – Але потім через проблеми зі здоров'ям довелося перейти на правильне харчування. Я почала пробувати різні дієти, які теж додали проблем і виглядала при такій вазі, немов «скелет ходячий». Це поки не знайшла те, що потрібно».

Також Кравацька розповідає, що шалено полюбляє екстрим.

Зазначимо, що в доробку красуні-брюнетки Олени Кравацької - срібло Олімпійських Ігор-2016 у командній першості шаблісток, срібло і бронза чемпіонатів світу, золото Європейських Ігор, бронза чемпіонату Європи. Вона розраховує поїхати на Олімпіаду-2021 у Токіо.

Олена нерідко тішить своїх шанувальників гарними фото в купальнику і на фоні моря, що й не дивно, адже проживає красуня в Одесі.

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