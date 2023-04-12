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Українцям відмовлять у призначені субсидії. Названо причини та як цього уникнути

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українцям відмовлять у призначені субсидії. Названо причини та як цього уникнути
До 1 травня українці повині оплатити заборгованність за компослугами, щоб розраховувати на отримання субсидій
фото ілюстративне

Щоб не отримати відмову про призначення субсидії на неопалювальний сезон, потрібно оплатити борги за ЖКП

Однією з причин відмови у призначенні субсидії може стати наявність заборгованостей з оплати житлово-комунальних послуг.

Допомогу на оплату ЖКП не призначають за наявності простроченої понад три місяці заборгованості, розмір якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

Щоб не отримати відмову про призначення субсидії на неопалювальний сезон, потрібно: сплатити борги, або ж укласти договір з надавачами житлово-комунальних послуг про реструктуризацію заборгованостей.

Також громадяни можуть надати документальне підтвердження оскарження заборгованості в судовому порядку.

Для призначення допомоги з оплати комунальних послуг це потрібно зробити до 1 травня.

Як розраховується розмір субсидії

Раніше у Міністерстві соціальної політики нагадали, що розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Розмір допомоги на оплату ЖКП можна розрахувати самостійно, знаючи доходи кожного члена сім'ї. 

У відомстві додали, що розмір субсидії для кожної родини розраховується індивідуально. Він залежить від кількості людей, які проживають у помешканні, та їхніх доходів. З цих даних формується середній розмір сукупного доходу родини за місяць, який прямо впливає на суму субсидії.

Українці можуть дізнатися розмір субсидії самостійно за посиланням.

Зазначимо, Пенсійний фонд України повідомив, що українцям, які самі не в змозі повністю сплачувати комунальні послуги, державою надається субсидія на оплату комуналки.

Теги: субсидія Міністерство соціальної політики комуналка Україна

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