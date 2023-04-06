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«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Візит про майбутнє: поїздка Зеленського до Варшави
фото з відкритих джерел

Символічний візит президента України до Польщі може бути одним з найважливіших візитів в історії

Президент Володимир Зеленський і перша леді здійснили перший офіційний візит до Польщі за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це може бути найважливішим візитом в історії, в інтерв'ю для Radio NV повідомив польський державний службовець Пьотр Кульпа.

Повідомляється, що нинішній стан відносин двох країн перебуває на історично високому рівні та не потребує активізації.

«Значення цього візиту в тому, що він відбувається під час війни та є першим офіційним візитом за такий тривалий період, – сказав Кульпа та додав: – відносини Анджея Дуди й Володимира Зеленського дуже близькі ця зустріч була лише формальною приємністю, тобто символікою, що надзвичайно важливо в таких відносинах. Насправді йдеться про символи та майбутнє, і це початок великого процесу». 

Зазначається, Польща була та залишається дуже важливим союзником України, надаючи військову допомогу, відстоюючи інтереси Києва у міжнародних організаціях, а головне – є безумовним лідером у наданні гуманітарної допомоги та у розміщенні українських біженців.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою, де вони домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета.

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Теги: Польща експорт Володимир Зеленський Україна

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