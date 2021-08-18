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    Львів'янин звернувся в поліцію: після п'янки в барі його зґвалтував знайомий

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    Сексуальне насильство відбулось ще на початку серпня, але лише після оголошення чоловіка у розшук, про це стало відомо - Львів'янин звернувся в поліцію: після п'янки в барі його зґвалтував знайомий
    Сексуальне насильство відбулось ще на початку серпня, але лише після оголошення чоловіка у розшук, про це стало відомо
    Фото: Львівське районне управління поліції

    Підозрюваний переховувався від правоохоронців

    48-річний мешканець Львова підозрюється у зґвалтуванні свого 33-річного знайомого. Сексуальне насильство відбулось ще на початку серпня, але лише сьогодні, після оголошення чоловіка у розшук, про це стало відомо. Про це пише Zahid.net.

    Після того, як правоохоронці попросили громадськість допомогти встановити місцеперебування підозрюваного і ця інформація набула розголосу, 48-річний чоловік вийшов на зв'язок з правоохоронцям.

    Як пише видання з посиланням на місцеву поліцію, 48-річний мешканець Львова зустрів 33-річного знайомого, теж львів’янина, з яким до того бачилися кілька разів. Чоловіки розпили алкоголь в барі, після чого підозрюваний запросив приятеля до свого помешкання на вул. Богдана Хмельницького – в районі АС-2. Там зловмисник і зґвалтував молодика.

    Постраждалий заявив у поліцію, а підозрюваний до цього часу переховувався від правоохоронців.

    Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд покарав жителя міста, який покусав голову ОСББ біля свого будинку. Нападник має сплатити постраждалому чоловіку понад 102 тис. грн компенсації, а також провести 150 годин на громадських роботах.

    До слова, поліцейські Київщини затримали чоловіка, який у Броварах побив та зґвалтував киянку та намагався втекти.

    Теги: суд Львів алкоголь напад чоловік зґвалтування розшук
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    Львів'янин звернувся в поліцію: після п'янки в барі його зґвалтував знайомий