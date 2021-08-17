Країна запровадила карантин через єдиний випадок зараження

У Новій Зеландії жорсткий локдаун діятиме принаймні три дні, починаючи з середи

Уся Нова Зеландія перебуватиме на жорсткому карантині, оскільки в Окленді був зареєстрований перший за останні півроку випадок коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що по всій країні буде жорсткий локдаун принаймні три дні, починаючи з середи. А Окленд і Коромандел, прибережне місто, яке також відвідувала інфікована особа, будуть на карантині впродовж семи днів.

«Ми ухвалили рішення почати з найбільш жорстких заходів та поволі полегшувати їх, ніж починати з малого, не стримувати вірус та дивитися, як він поширюється», – сказала прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Влада країни припускає, що 58-річний чоловік з Окленда заразився «Дельта»-штамом коронавірусу. Втім, наразі ще не завершився аналіз його тестів. Ймовірно, чоловік не єдиний, хто має зараження.

Регіональний відділ охорони здоров’я Окленда проводить опитування пацієнта з метою відстеження усіх, з ким він контактував.

Востаннє у Новій Зеландії реєстрували зараження коронавірусом у лютому. Всього в країні з близько 4,6 мільйона населення зафіксували 2 927 випадків зараження коронавірусом, 26 з яких виявилися летальними.

Нагадаємо, влада Таїланду хоче ввести програму, яка пом’якшить коронавірусні обмеження для мандрівників. Управління з туризму запропонувало уряду збільшити кількість курортів, які можуть відвідувати іноземці.

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