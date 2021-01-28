Влада втратила інтерес до вакцини від Covid-19, коли усвідомила, що в цій темі відсутня нажива

Якщо немає схематоза і бабла – навіщо на це взагалі відволікатися?

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Мне кажется.

Я понял почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной.

Во власти к вакцине потеряли интерес когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.

1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и Правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.

2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов конечно скинуть куму за логистику можно – но даже тупоголовым очевидно, что Кум такое через СПД хрен сделает.

3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства – то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.

И вот сидят все эти пацаны и думают:

Так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла – зачем нам на эту ху*ню вообще отвлекаться?!

А теперь.

Представьте себе совещание у Президента где-то в сентябре:

Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 миллионов украинцев. Цена не важна – главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?

НАЖИВА.

Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти по***ть.

Поверьте.

Если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката – Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны

А тут.

Какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность – смешно.

Безопасность без распила никому во власти не нужна.

Джерело: блог Олексія Давиденка

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