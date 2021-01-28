Влада втратила інтерес до вакцини від Covid-19, коли усвідомила, що в цій темі відсутня нажива
Якщо немає схематоза і бабла – навіщо на це взагалі відволікатися?
Мовою оригіналу
Мне кажется.
Я понял почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной.
Во власти к вакцине потеряли интерес когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.
1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и Правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов конечно скинуть куму за логистику можно – но даже тупоголовым очевидно, что Кум такое через СПД хрен сделает.
3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства – то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
И вот сидят все эти пацаны и думают:
Так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла – зачем нам на эту ху*ню вообще отвлекаться?!
А теперь.
Представьте себе совещание у Президента где-то в сентябре:
Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 миллионов украинцев. Цена не важна – главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?
НАЖИВА.
Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти по***ть.
Поверьте.
Если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката – Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны
А тут.
Какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность – смешно.
Безопасность без распила никому во власти не нужна.
Джерело: блог Олексія Давиденка