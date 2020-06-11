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    Ляшко пояснив різке зростання кількості нових випадків Covid-19

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    <span>За словами Ляшко, зараз у Львівській області найбільша черга зі зразків, які необхідно дослідити на коронавірус, більше лише у Києва</span> - Ляшко пояснив різке зростання кількості нових випадків Covid-19
    За словами Ляшко, зараз у Львівській області найбільша черга зі зразків, які необхідно дослідити на коронавірус, більше лише у Києва

    Найближчими днями кількість нових випадків зростатиме

    Переважна кількість зареєстрованих за минулу добу випадків коронавірусу стосується Львівської та Волинської областей. У цих областях утворилися черги з аналізів на Covid-19, тому зразки передають в інші регіони.

    Про це в ефірі «Радіо НВ» заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    За його словами, зараз у Львівській області найбільша черга зі зразків, які необхідно дослідити на коронавірус, більше лише у Києва. Цього тижня планується повністю усунути ці черги, тому кількість зареєстрованих випадків може зростати.

    «У Львівській області ще залишилось 2000 зразків, які будуть сьогодні або завтра вранці доставлені в національну референс лабораторію і ми силами національної референс лабораторії також підчистимо все під нуль, тому можливо буде кількість випадків більша, але ми будемо спостерігати динаміку і будемо дивитись динаміку як все відбувається в інших областях нашої країни», – заявив Ляшко.

    До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії. Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854


    Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу. Загалом із початку епідемії померли 84 особи, за добу – 4.

    лікар хвороби коронавірус Віктор Ляшко
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