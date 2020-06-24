З'явилися результати пробного ЗНО: як їх перевірити



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Учасники тестування можуть побачити свої бали в особистих кабінетах

Пробне ЗНО онлайн здали понад 100 тисяч осіб

Український центр оцінювання якості освіти повідомив про оприлюднення результатів пробного ЗНО.

«В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі «Визначити результати пробного ЗНО» оприлюднені результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Результати за шкалою 1 - 12 і шкалою 100 - 200 отримали тільки ті особи, які ввели свої відповіді до сервісу визначення результатів. Загалом учасниками заповнене 215787 електронних бланків А і 95549 електронних бланків Б», - сказано в повідомленні.

Робоча група центру з питань встановлення порога «склав / не склав» і визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів визначила, що пороговий бал з пробного ЗНО з української мови та літератури склав 19, з історії України - 24, з математики - 9, з біології - 20, з географії - 22, з фізики - 10, з хімії - 13, з іноземних мов - 16.

Нагадаємо, що пробне ЗНО онлайн здали понад 100 тисяч осіб.

Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.

Коронавірус в Україні

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Одужали 16956

Померли 1035

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Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.