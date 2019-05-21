Зеленський сьогодні зустрінеться зі спікером Ради і головами фракцій



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Новообраний президент Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Зустріч запланована на 10:00

Президент України Володимир Зеленський 21 травня вранці проведе зустріч із головою Верховної Ради України, його заступниками, лідерами депутатських фракцій і груп.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, зустріч запланована на 10:00, після неї має відбутися брифінг для ЗМІ.

«По закінченню зустрічі на площі перед Адміністрацією Президента України відбудеться брифінг для представників засобів масової інформації», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Тема зустрічі в повідомленні не вказана.

Раніше повідомлялося, що консультації будуть проводитись щодо розпуску парламенту, тому що в запрошенні йдеться про ст. 90 Конституції України.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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