Розгін парламенту. Про що мав би подумати Зеленський

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Президент України Володимир Зеленський фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ключове завдання нового президента - скасування корупційної мажоритарної складової на виборах

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Несомненно, досрочные выборы в Раду – это запрос общества. Поскольку на президентских выборах люди голосовали не только против режима Порошенко, но и подконтрольного ему парламента с Кабмином, на которых лежит такая же вина за все, что сделали со страной за пять лет.

Однако президенту Зеленскому перед роспуском Рады необходимо добиться от парламента ряда ключевых решений, без которых выборы ничего особо не поменяют.

Во-первых, изменение избирательной системы в парламент на полностью пропорциональную с открытыми «списками».

Все прекрасно понимают, что Порошенко и его команда, а также «Народный фронт», будут пытаться спрятаться за депутатскими мандатами в новой Раде. У многих это получится сделать, купив себе голоса на мажоритарных округах. Благо, система скупки ( «Сетка) успешно опробована на президентских выборах.

Поэтому ключевая задача нового президента – отмена коррупционной мажоритарной составляющей на выборах. Люди должны знать, за кого они голосуют. Что, кстати, является таким же запросом общества, как и досрочные выборы в Раду.

Мало того, именно мажоритарная составляющая избирательной системы всегда в итоге меняет конфигурацию новой коалиции в Раде, поскольку мажоритарщики, которые проходят как якобы независимые, входят в состав той или иной фракции, увеличивая значительно ее состав. Кто-то хочет опять в Раде и в стране получить власть Порошенко?

Во-вторых, Зеленский должен додавить парламент и поменять перед досрочными выборами главу СБУ, Генпрокурора.

Нельзя оставлять на этих должностях людей Порошенко, которые будут использовать свое положение, дабы подыгрывать своему хозяину всеми возможными грязными методами.

В-третьих, Зеленский не должен позволить этому парламенту спокойно готовиться к досрочным выборам и корчить из себя «белых и пушистых оппозиционеров».

Поэтому президент должен требовать от Рады снижения тарифов на газ. Это один из главных запросов общества. И пускай Порошенко и «Народный фронт» перед выборами так и скажут людям в глаза: мы не хотим вам снизить тарифы, но вы за нас проголосуйте.

Кстати, обо всем вышеперечисленном жестко говорит глава «Батькивщины» Тимошенко.

Ну, и главное. Уже перед роспуском Рады и во время избирательной кампании необходимо понимать формат возможной коалиции после выборов. Необходимо отдавать себе отчет, что перед новой Радой и новым премьером будут стоять очень серьезные вызовы. И давайте говорить откровенно: только у Тимошенко есть реальные менеджерские способности, опыт, поддержка миллионов людей, а также готовый план действий («Новый курс») для эффективной премьерской работы.

Вопрос только в том, что важнее будет для Зеленского после парламентских выборов: работа премьера на новую страну, которую избранный президент обещал на выборах, или обслуживание интересов олигархов в рамках все той же системы, выстроенной Порошенко?

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