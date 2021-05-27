Ляшко скасував наказ Степанова про створення наглядової ради «Медзакупівлі України»

Новий міністр декларує бажання дружити з головою держпідприємства, а не воювати, як його попередник

Новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко скасував наказ свого попередника Максима Степанова про створення наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України».

«Прозорість = ефективність. Підписав наказ про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства охорони здоров'я від 6 жовтня 2020 №2268, від 7 жовтня 2020 №2272 та від 30 квітня 2021 №848. Ці накази стосуються конкурсного відбору та утворення наглядової ради ДП «Медзакупівлі Україна»», – пише він у Facebook.

За його словами, найближчим часом буде оголошено новий конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради держпідприємства. Також триває робота над наказом, який має чітко сформулювати порядок взаємодії МОЗ і ДП «Медзакупівлі України», забезпечивши незалежність оператора.

«Саме це дозволить ДП «Медзакупівлі» повноцінно реалізувати свій потенціал закупівельного агенства для потреб охорони здоров'я та українців», – додав він.

Конфлікт Максима Степанова і голови ДП «Медичні закупівлі України» Арсена Жумаділова був очевидний протягом кількох місяців.

Бажаючи посилити контроль міністерства над державним оператором медичних закупівель, Степанов намагався «завести» до наглядової ради лояльних йому людей. Додпмо, що бюджет держпідприємства – понад сім мільярдів гривень.

Своєю чергою Віктор Ляшко в першому інтерв'ю після призначення публічно декларував бажання знайти спільну мову з Арсеном Жумаділовим.

«Ми з ним зустрілися, проговорили всі аспекти співпраці. На цьому етапі починаємо працювати. Кожен діями і результатами має доводити, що він відповідає посаді, яку обіймає. Жодні дружні стосунки або щось інше не стане перешкодою прийняттю рішень, якщо людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками», – казав він.

Нагадаємо, 1 травня Степанов підписав наказ про призначення до наглядової ради ДП «Медичні закупівлі України» Антона Кульчинського, Миколи Романьока, Олексія Мечинського, Олексія Сакуна і Олени Філинюк. За даними ЗМІ, Романьок і Мечинський є фігурантами розслідувань правоохоронців, а Сакун – власником фармацевтичного бізнесу.

Ексміністр охорони здоров'я планував наділити наглядову раду «Медзакупівель» повноваженнями ухвалювати рішення про звільнення і призначення керівника держпідприємства, узгоджувати всі медичні закупівлі та фінансові документи підприємства. На думку експертів, так Степанов планував посилити вплив на держпідприємство, бюджет якого становить 7,2 млрд грн.

Однак жорстка підзвітність МОЗ із необхідністю узгоджувати кожну закупівлю загрожувала зволіканням у придбанні життєво важливих препаратів для хворих на онкологію, гемофілію, розсіяний склероз, ДЦП.

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