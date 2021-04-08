У «Медзакупівлях» заявили, що угода МОЗ з Pfizer – ще не договір про закупівлю

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини проти Covid-19

Жумаділов заявив, що терміну «рамковий договір» не існує, і йдеться лише про попередню домовленість про постачання вакцини, а не її закупівлю

Голова ДП «Медичні закупівлі України« Арсен Жумаділов заявив, що договір між Україною та фармкорпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 не передбачає їхню закупівлю.

Про це Жумаділов написав на своїй сторінці в Facebook.

У вівторок, 6 квітня, МОЗ та президент України Володимир Зеленський заявили про укладання міністерством «рамкового договору« про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 від Pfizer. Водночас вартість вакцини, а також чіткі терміни її постачання названо не було.

Жумаділов заявив, що терміну «рамковий договір» не існує, і йдеться лише про попередню домовленість про постачання вакцини, а не її закупівлю.

«То що це за «рамковий договір». У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі. Про що мова? Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобовязання. MoU/Term Sheet – це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовились домовлятись далі, так би мовити», – пояснив він.

Голова «Медзакупівель» також зазначив, що вартість вакцини має бути на рівні 18 доларів за дозу, і державний бюджет таких призначень на закупівлю препарату не містив.

«Остаточне підтвердження того, що маємо справу із укладанням попереднього документу, що не має зобов’язувального характеру – нечіткі формулювання графіку поставок. Перші партії (які саме?) прибудуть найближчими місяцями (коли саме?).

«Угадай мелодію« замість ясності», – додав Жумаділов.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.