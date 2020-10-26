Соціологи назвали причини низької явки українців на місцевих виборах
20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я
Явка на місцевих виборах в Україні, що відбулися 25 жовтня, склала рекордно низькі 37%.
Соціологи групи Рейтинг назвали основні причини масової неявки українців на виборчі дільниці.
Згідно з повідомленням:
- 20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я,
- 19% не проголосували через те, що не проживають за місцем прописки,
- 15% – зайняті в день виборів,
- 14% – не знали, за кого голосувати,
- 12% опитаних вказали, що вибори їм нецікаві,
- 10% респондентів не ходили голосувати через епідемію коронавірусу.
Також соціологи повідомили, що 63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.
Група «Рейтинг» провела опитування 25 жовтня 9947 респондентів. Помилка репрезентативності – не більше ніж 2,8%. Опитані громадяни віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори.
Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів.
Як повідомлялося, у Центральній виборчій комісії уточнили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня. Станом на 22:00 за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій вона становить 36,98%.