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    Соціологи назвали причини низької явки українців на місцевих виборах

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    Явка на виборах 25 жовтня становила близько 37% - Соціологи назвали причини низької явки українців на місцевих виборах
    Явка на виборах 25 жовтня становила близько 37%

    20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я

    Явка на місцевих виборах в Україні, що відбулися 25 жовтня, склала рекордно низькі 37%.

    Соціологи групи Рейтинг назвали основні причини масової неявки українців на виборчі дільниці.

    Згідно з повідомленням:

    • 20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я,
    • 19% не проголосували через те, що не проживають за місцем прописки,
    • 15% – зайняті в день виборів,
    • 14% – не знали, за кого голосувати,
    • 12% опитаних вказали, що вибори їм нецікаві,
    • 10% респондентів не ходили голосувати через епідемію коронавірусу.

    Також соціологи повідомили, що 63% громадян, які не прийшли на вибори, відповіли, що відчувають розчарування щодо ситуації в країні, тоді як 32% навпаки – відчувають надію.

    Група «Рейтинг» провела опитування 25 жовтня 9947 респондентів. Помилка репрезентативності – не більше ніж 2,8%. Опитані громадяни віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

    В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори.

    Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів.

    Як повідомлялося, у Центральній виборчій комісії уточнили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня. Станом на 22:00 за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій вона становить 36,98%.

    здоров'я вибори українці
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