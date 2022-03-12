ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині
Українські воїни стримали спроби окупантів наблизитися до Києва
Збройні сили продовжують давати гідну відсіч російським окупантам на українській землі. Наші війська відбили два населених пункти у Чернігівській області. Про це повідомляє інформує Оперативне командування «Північ» у Facebook.
«Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, ЗСУ отримали в трофеях понад 10 одиниць ворожої техніки. Особовий склад військ РФ, на думку штабу, деморалізований і вже не здатен вести активні бойові дії в регіоні.
Нагадаємо, українські військові вигнали російських окупантів з п’яти населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.
Як повідомлялося раніше, українська армія повністю знищила мотострілецький полк з Брянської області. Йдеться про 488-й мотострілецький полк, який дислокується в місті Клинці.
Нагадаємо, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром.
Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.
Багато «трофеїв» здобуто завдяки вашим повідомленням на офіційний чат-бот: @stop_russian_war_bot