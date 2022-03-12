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    Події в Україні

    ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині

    ЗСУ захоплюють безліч трофейної техніки окупантів - ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині
    ЗСУ захоплюють безліч трофейної техніки окупантів
    фото: ОТУ «Північ»/Facebook

    Українські воїни стримали спроби окупантів наблизитися до Києва

    Збройні сили продовжують давати гідну відсіч російським окупантам на українській землі. Наші війська відбили два населених пункти у Чернігівській області. Про це повідомляє інформує Оперативне командування «Північ» у Facebook.

    «Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, ЗСУ отримали в трофеях понад 10 одиниць ворожої техніки. Особовий склад військ РФ, на думку штабу, деморалізований і вже не здатен вести активні бойові дії в регіоні.

    Нагадаємо, українські військові вигнали російських окупантів з п’яти населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.

    Як повідомлялося раніше, українська армія повністю знищила мотострілецький полк з Брянської області. Йдеться про 488-й мотострілецький полк, який дислокується в місті Клинці.

    Нагадаємо, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром.

    Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

    Багато «трофеїв» здобуто завдяки вашим повідомленням на офіційний чат-бот: @stop_russian_war_bot

    Читайте також: Наші перемоги. Підбірка знищенної ворожої техніки (відео)
    Теги: окупанти ЗСУ армія війна Чернігівщина військові
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    ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині