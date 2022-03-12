Україна закликає до жорстких санкцій за спробу «референдуму» у Херсоні

Мітинги проти російських загарбників у Херсоні відбуваються попри те, що у місті повно рашистів

Мітинги проти російських загарбників у Херсоні відбуваються попри те, що у місті повно рашистів

РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що російські окупанти хочуть провести «референдум» у Херсонській області.

«За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною», – написав міністр.

За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 12, 2022

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.

Основні фейкові повідомлення окупантів:

Херсон покинули;

Херсон Україні не потрібен;

Україна залишила громадянське населення без засобів для існування.

Проте Україна ніколи не залишить у біді херсонців. Наразі українська армія не може розпочинати бої в місті, адже тоді будуть жертви серед цивільних.

У РНБО зазначили, що цінить зусилля мирних мешканців, які виходять на мітинги. Також українців закликали не піддаватися на провокації рашистів.

Додамо, що 12 березня мер окупованого Генічеська заявив про відставку. Російські фашисти захопили місто у перший день війни, 24 лютого

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