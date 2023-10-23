Пережити зиму на американських вживаних трансформаторах. Коболєв дав пораду владі

Старі трансформатори використовуватимуть як витратний матеріал і їх можна буде підготувати до швидкої заміни в разі знищення

Для того, аби пройти комфортно зимовий період Україна має створити великий запас старих трансформаторів, які можна ставити замість знищених ракетами і швидко відновлювати роботу енергосистеми. Потрібний запас обладнання містять країни з великими відстанями і розвиненою промисловістю, зокрема йдеться про США. Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» сказав ексочільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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За словами Коболєва, створити запас енергообладнання можна двома способами: купувати нове на ринку, або набрати купу старих трансформаторів, які йтимуть як витратний матеріал і їх можна буде підготувати до швидкої заміни.

«І це автоматично приводить нас на Північноамериканський континент, де цих трансформаторів купа. Багато старих трансформаторів, які постійно виводять з експлуатації. От їх і треба брати. Так, там інша частота, але це не суперкритична проблема. Це означає, що просто будуть більші втрати, не критично більші, і ці трансформатори зможуть працювати», – пояснив Коболєв.

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Як зауважив ексочільник «Нафтогазу», Україна може отримати енергообладнання порившись в переліку того, що виводять з експлуатації інші схожі великі експлуатанти. Отож потрібно спочатку дипломатично продемонструвати, де є старі трансформатори, як їх доправити та попросити у донорів на це гроші.

Коболєв наголошує, нині провайдери технічної допомоги і донори сконцентрувалися на придбанні нового енергообладнання, адже, за його словами, вони «діють за старими книжками». Проте, якщо партнерам показати різницю в ціні, то вони можуть різко змінити свою думку.

«Ми маємо показати, що тут за долар можемо отримати таку-то частинку трансформатора, а тут цих частинок стає вп'ятеро більше. Я впевнений, ті, хто дає гроші донорам, дослухаються дуже швидко», – наголосив ексочільник «Нафтогазу».

Коболєв наголошує, що Україна не може налагодити власний процес виробництва енергообладнання через постійні російські ракетні удари. До слова, релокувати такий завод теж швидко не вдасться.

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«У виробництві трансформаторів є як мінімум два процеси, які простіше побудувати з нуля, ніж перевезти вже готові в нове місце – це термовакуумна обробка і високовольтне налаштування», – ексглава «Нафтогазу».

Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

До слова, Зеленський попередив українців про важку зиму.