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Пережити зиму на американських вживаних трансформаторах. Коболєв дав пораду владі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пережити зиму на американських вживаних трансформаторах. Коболєв дав пораду владі
За словами Коболєва, створити запас енергообладнання можна двома способами: купувати нове на ринку, або набрати купу старих трансформаторів
фото з відкритих джерел

Старі трансформатори використовуватимуть як витратний матеріал і їх можна буде підготувати до швидкої заміни в разі знищення

Для того, аби пройти комфортно зимовий період Україна має створити великий запас старих трансформаторів, які можна ставити замість знищених ракетами і швидко відновлювати роботу енергосистеми. Потрібний запас обладнання містять країни з великими відстанями і розвиненою промисловістю, зокрема йдеться про США. Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» сказав ексочільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

За словами Коболєва, створити запас енергообладнання можна двома способами: купувати нове на ринку, або набрати купу старих трансформаторів, які йтимуть як витратний матеріал і їх можна буде підготувати до швидкої заміни.

«І це автоматично приводить нас на Північноамериканський континент, де цих трансформаторів купа. Багато старих трансформаторів, які постійно виводять з експлуатації. От їх і треба брати. Так, там інша частота, але це не суперкритична проблема. Це означає, що просто будуть більші втрати, не критично більші, і ці трансформатори зможуть працювати», – пояснив Коболєв.

Як зауважив ексочільник «Нафтогазу», Україна може отримати енергообладнання порившись в переліку того, що виводять з експлуатації інші схожі великі експлуатанти. Отож потрібно спочатку дипломатично продемонструвати, де є старі трансформатори, як їх доправити та попросити у донорів на це гроші.

Коболєв наголошує, нині провайдери технічної допомоги і донори сконцентрувалися на придбанні нового енергообладнання, адже, за його словами, вони «діють за старими книжками». Проте, якщо партнерам показати різницю в ціні, то вони можуть різко змінити свою думку.

«Ми маємо показати, що тут за долар можемо отримати таку-то частинку трансформатора, а тут цих частинок стає вп'ятеро більше. Я впевнений, ті, хто дає гроші донорам, дослухаються дуже швидко», – наголосив ексочільник «Нафтогазу».

Коболєв наголошує, що Україна не може налагодити власний процес виробництва енергообладнання через постійні російські ракетні удари. До слова, релокувати такий завод теж швидко не вдасться.

«У виробництві трансформаторів є як мінімум два процеси, які простіше побудувати з нуля, ніж перевезти вже готові в нове місце – це термовакуумна обробка і високовольтне налаштування», – ексглава «Нафтогазу».

Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

До слова, Зеленський попередив українців про важку зиму.

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Теги: енергетика Нафтогаз України Андрій Коболєв

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