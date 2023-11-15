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Заява ДТЕК: компанія давно позбулася всіх активів в Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Заява ДТЕК: компанія давно позбулася всіх активів в Росії
Компанія ДТЕК ухвалила рішення про продаж шахт у Росії в 2014 році
фото з відкритих джерел

ДТЕК відреагував на розповсюдження недостовірної інформації: ніяких активів в РФ немає

Компанія ДТЕК вийшла із заявою, яка спростовує інформацію про нібито наявність вугільних шахт в Росії. Про це йдеться в повідомленні компанії. 

«ДТЕК не має жодного відношення до вугільних шахт в Росії. Група ДТЕК остаточно позбулася всіх свої вугільних активів в країні-агресорі в 2021 році. Останні три роки компанія не має до цих активів жодного відношення», - йдеться в ньому.

Зазначається, що рішення про продаж шахт в Ростовській області було прийнято ще в 2014 році у зв'язку з незаконною анексією Росією Криму й розв'язанням війни на сході України. З того часу група ДТЕК припинила будь-які інвестиції та капіталовкладення й почала процес виходу з бізнесу.

Вугільні шахти в Ростовській області ДТЕК Енерго придбало до початку російської агресії, ще в 2011-2012 роках для забезпечення роботи українських ТЕС.

Нагадаємо, ДТЕК виграв суд в Гаазі проти Росії. Міжнародний арбітражний суд повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресора російської федерації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму.

Теги: ДТЕК росія інвестиції

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