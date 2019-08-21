Макрон і Путін обговорювали питання українських заручників - Зеркаль



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19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним

За словами Зеркаль, «від Путіна очікують подальших кроків»

Заступник голови МЗС України Олена Зеркаль заявила, що на зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна обговорювалося питання українських заручників.

Про це Зеркаль заявила в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ці питання (українських заручників - ред) обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків … Всі вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, дійсно, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися», - пояснила Зеркаль.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».