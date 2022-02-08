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    Путін Зеленському про Мінські угоди: «нравится, не нравится – терпи, моя красавица»

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    Путін прокоментував Мінські угоди, які сам не виконує - Путін Зеленському про Мінські угоди: «нравится, не нравится – терпи, моя красавица»
    Путін прокоментував Мінські угоди, які сам не виконує
    фото: РИА «Новости»

    Президент держави-агресорки заявив, що альтернативи Мінським угодам просто немає

    Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном знову поскаржився на українську владу через «небажання виконувати Мінські угоди».

    Президент держави-агресорки заявив, що альтернативи Мінським угодам просто немає, незважаючи на те, що їхні перспективи поки що не зрозумілі, а президент України Володимир Зеленський нещодавно говорив про те, що йому не подобається жоден пункт цих домовленостей.

    «Повторюю ще раз, у Києві то кажуть, що будуть дотримуватися, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. Президент нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих мінських угод. Ну, подобається - не подобається, терпи, моя красуня. Треба виконувати, інакше не вийде», – наголосив Путін.

    Макрон, у свою чергу, додав, що Мінські угоди є базовими для політичного врегулювання українського питання.

    Відповідаючи на запитання, що Росія зосередила на кордоні більше ста тисяч солдатів, Путін заявив, що нібито «Україна зосередила 100-125 тисяч військових на південному сході країни».

    Путін знову повторив свої побоювання щодо долі окупованого Росією Криму у разі вступу України до НАТО.

    «Європейські країни, зокрема Франція, вважають, що Крим є частиною України. А ми вважаємо, що це частина Російської Федерації. І якщо будуть спроби змінити цю ситуацію військовим шляхом, а в доктринальних документах України прописано, що Росія противник і можливе повернення Криму військовим шляхом», – сказав він.

    За словами президента Франції, у ході переговорів із Путіним вони знайшли деякі точки дотику за деякими пропозиціями. Зокрема, щодо контролю озброєнь, співробітництва у рамках Радбезу ООН та нормандського формату.

    Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Як анонсувалося раніше, тема переговорів Макрона з Путіним – ситуація навколо кордонів України, куди в останні місяці РФ стягнула значну кількість військ.

    Раніше повідомлялося, що Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського.

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    Теги: Крим Росія НАТО Мінські угоди ООН Путін Франція Володимир Зеленський Україна президент
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    Путін Зеленському про Мінські угоди: «нравится, не нравится – терпи, моя красавица»