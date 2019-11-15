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    Макрон: Україна виконала всі необхідні умови для нормандської зустрічі

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    <p>Володимир Зеленський і&nbsp;Еммануель Макрон&nbsp;провели телефонну розмову</p> - Макрон: Україна виконала всі необхідні умови для нормандської зустрічі

    Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову

    Президент Франції підкреслив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку у всіх питаннях

    Лідери України і Франції під час телефонної розмови в п'ятницю, 15 листопада, скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі Нормандської четвірки на вищому рівні.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Президент Франції підкреслив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у «нормандському форматі» відбувся. У результаті усіма сторонами узгоджено дату його проведення - 9 грудня в Парижі.

    Володимир Зеленський поінформував французького президента про актуальну ситуацію з безпекою на Донбасі.

    Еммануель Макрон, у свою чергу, підкреслив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Франції у всіх питаннях. 

    Сторони також обговорили економічне співробітництво двох країн і домовилися продовжити двосторонній діалог під час офіційного візиту президента Французької Республіки в Україну.

    Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі.

    Напередодні президент РФ Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту». «Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.

    Раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагався домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.

    Натомість глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна.

    Нормандська четвірка саміт політика Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент
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