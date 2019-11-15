У Зеленського підтвердили дату нормандської зустрічі



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Еммануель Макрон і Володимир Зеленський

Заленський провів телефонну розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 15 листопада, провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомляє Офіс президента.

«Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Подробиці розмови – пізніше», - йдеться в повідомленні.

Раніше дату нормандської зустрічі повідомили французькі ЗМІ з посиланням на адміністрацію Макрона. За їхніми даними, саміт відбудеться в Парижі.

Переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі ведуться в тристоронньої контактній групі в Мінську (Україна, Росія, ОБСЄ), а також в нормандському форматі - за участю представників України, Франції, Німеччини та Росії. Глави держав нормандського формату зустрічалися востаннє 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Напередодні президент РФ Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту». «Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.

Раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Натомість глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна.