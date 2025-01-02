Розвідка оновила рекорд, знищивши два російські гелікоптери у Чорному морі 

Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись

За попередньою інформацією, екіпажі ворожих бортів також ліквідовані

Оснащені ракетами морські дрони Magura V5 31 грудня знищили у Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони Україниі.

Зазначається, що згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8.

За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

«Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись», – зауважили у розвідці.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

До слова, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.