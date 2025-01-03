Так звана влада Придністров'я відхилила пропозицію Кишинева

Невизнане Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського. Про це заявив очільник «Молдовагаз» Вадим Чебан в коментарі IPN.

За його словами, так звана влада Придністров'я пояснила відмову від європейського газу через «вищі та нестабільніші ціни».

Водночас Тирасполь заявив, що очікує відновлення поставок газу від «Газпрому» за контрактом, дія якого завершиться 2026 року.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

До слова, Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Як повідомлялося, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.