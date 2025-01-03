Чим загрожують РФ українські операції у Чорному морі: дані аналітиків ISW

Окупанти можуть втратити контроль над Кримом, якщо Україна контролюватиме Чорне море

Росія може втратити контроль над тимчасово окупованим Кримом, якщо Україна посилить свої наступальні операції у Чорному морі. Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відреагували на ураження Україною літаків Mi-8.

2 січня Головне управління розвідки України повідомило, що 31 грудня в Чорному морі український морський безпілотник Магура V5 ракетами знищив два російські вертольоти Мі-8 і пошкодив один. Раніше ГУР повідомляла, що ударом морського безпілотника було знищено лише один гелікоптер і пошкоджено інший.

Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук засумнівався у повідомленнях Росії про те, що на борту вертольотів було вісім членів екіпажу, але зазначив, що втрати високопідготовлених екіпажів гелікоптерів значні. Плетенчук також зазначив, що українські удари по окупованому Криму позбавили російські сили стійкої матеріально-технічної бази в цьому районі, зокрема, пошкодивши залізницю на Керченському мосту та пороми, які перевозили залізничні вагони та паливоцистерни.

А російський мілблогер стверджував, що російські військові кораблі намагаються сховатися від ударів українського флоту в бухтах і портах і що російські війська зможуть відбити українські морські безпілотники, оснащені ракетами, лише реактивними та винищувальними літаками.

«ISW оцінює, що посилення наступальних можливостей України в Чорному морі, швидше за все, загрожуватиме російському контролю над окупованим Кримом», – йдеться у звіті.

До слова, триває 1045-й день повномасштабної війни.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Загалом від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.