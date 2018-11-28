Маріупольці бояться того, що буде після введення воєнного стану, - мер



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За словами мера, настрої в місті формує телевізор

За словами Бойченка, настрої в місті формує телевізор

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що люди бояться ескалації конфлікту через введення воєнного стану. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Бойченка, настрої в місті формує телевізор. «Соціологія говорить про те, що 65% населення, на жаль чи на щастя, вірять телевізору. На мою думку, коли ми робимо різкі заяви, то повинні розуміти, що всі пам’ятають 2014 рік, обстріл мікрорайону Східний, неодноразові обстріли селища Сартана. Звичайно, що люди бояться наступного кроку», - говорить мер Маріуполя.

На думку Бойченка, наразі містяни через будівництво інфраструктурних проектів починають розуміти, що таке європейське майбутнє. «Люди побачили, що є розвиток у нашій країні на прикладі Маріуполя, але такі заяви (про введення воєнного стану – ред.) точно не покращують настрої в місті», - вважає мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як повідомлялося, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.